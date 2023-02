Saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução Marcelo Gonçalves/FFC

Partida vai ser no Estádio do Maracanã neste domingo, 5 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca

Qual canal vai passar jogo do Fluminense x Audax? Horário e escalações hoje (05/02)

O Maracanã recebe o embate entre Fluminense e Audax neste domingo, 5 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca na temporada. A bola vai rolar no jogo do Fluminense hoje às 18h (Horário de Brasília), onde as equipes buscam para alcançar a parte de cima da tabela.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje vai passar na BAND, BandSports e no site da BAND.

Todo o Brasil pode acompanhar o embate entre Fluminense e Audax neste domingo pela rodada do Campeonato Carioca. O canal da BAND exibe a partida para todos os estados ao vivo e de graça na TV aberta.

Dona dos direitos de transmissão, a emissora exibe os jogos dos principais times do futebol carioca durante a semana e aos finais de semana.

Para quem está acostumado na TV fechada, a opção é o BandSports, canal entre operadoras de TV paga. Aqui, o torcedor precisa ter o canal na programação. Mas tem também a opção para assistir online. É só acessar o site da Band (www.band.uol.com.br), clicar na opção "ao vivo" e encontrar o ícone da Band.

Fluminense sem vencer por três jogos

O Fluminense tem uma missão importante neste domingo. O time acumula três derrotas seguidas no Campeonato Carioca.

Na quinta-feira, 26 de janeiro, o time empatou com o Boavista em casa. Depois, perdeu para o Botafogo no último domingo no clássico e por fim foi derrotado pelo Volta Redonda fora de casa na última quinta.

Agora, para retomar o caminho das vitórias e brigar pela parte de cima da classificação, o Tricolor Carioca terá que conquistar os três pontos neste domingo custe o que custar.

No jogo do Fluminense hoje, o árbitro vai ser Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, enquanto os assistentes vão ser Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de Souza neste domingo.

Provável escalação do Fluminense hoje: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Jorge; Felipe Melo, Martinelli, Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano.

Classificação do Campeonato Carioca

Doze times jogam a primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Por onze rodadas, os elencos se enfrentam em turno único onde os quatro melhores avançam para as semifinais e do 5º até o 8º vão para a Taça Rio.

1 Flamengo - 14 pontos

2 Volta Redonda - 13 pontos

3 Botafogo - 10 pontos

4 Fluminense - 10 pontos

5 Bangu - 9 pontos

6 Vasco - 8 pontos

7 Audax - 6 pontos

8 Madureira - 6 pontos

9 Nova Iguaçu - 6 pontos

10 Portuguesa - 5 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

