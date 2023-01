Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje na Copinha e horário (03/01/2023)

Atual campeão, o jogo do Palmeiras hoje na Copinha vai ser contra o Juazeirense, pela primeira rodada do grupo 3 na fase de grupos. No Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto, a partida vai começar às 19h30 (horário de Brasília). Saiba como assistir ao jogo de hoje na Copinha ao vivo.

Como assistir jogo do Palmeiras hoje na Copinha hoje na TV

O torcedor deve sintonizar o canal SporTV às 19h30 (Horário de Brasília) para assistir ao jogo do Palmeiras na Copinha hoje.

Disponível em qualquer lugar do Brasil, somente quem tem o canal pago nas operadoras de TV pode assistir ao duelo da Copa São Paulo nesta terça-feira. Para quem quer acompanhar, basta entrar em contato com a empresa e adquirir no pacote.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o pontapé inicial começa a partir das 18h30, no horário local.

Como assistir jogo do Palmeiras na Copinha no celular

Para o torcedor que prefere curtir tudo no celular, é só sintonizar no GloboPlay a partir das sete e meia da noite, horário de Brasília.

É necessário lembrar que somente assinantes da plataforma de vídeos por streaming é que podem acompanhar a partida nesta terça-feira pelo celular. Para quem deseja se tornar assinante é só acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o próprio aplicativo.

As imagens do SporTV são retransmitidas na plataforma.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Grupo do Palmeiras na Copinha 2023

Atual campeão, o Palmeiras marca presença no grupo 3 da Copinha ao lado do Juazeirense, Rio Preto e Santana, com sede em São José do Rio Preto.

Todos os jogos serão disputados no Estádio Anísio Hadad, no interior paulista. Porém, o Santana resolveu desistir da Copinha e por isso os outros três elencos ganham 3 pontos de graça.

O Palmeiras é o favorito a vencer a fase de grupos, enquanto o segundo lugar deve ser disputado por Rio Preto, que está em casa, e o Juazeirense.

GRUPO 3

1 Juazeirense

2 Palmeiras

3 Rio Preto

4 Santana

Como foi o título do Palmeiras na Copinha de 2022?

O Palmeiras quebrou a "maldição" na temporada passada e conquistou o seu primeiro título da Copinha ao derrotar o Santos na grande final.

A estrela de Endrick, principal jogador do elenco de base, brilhou em campo. Vendido para o Real Madrid, o garoto foi um dos responsáveis por levar o clube alviverde até a final e conquistar a taça dourada ao fim da janeiro.

Pelo grupo 28, o Verdão ficou em primeiro lugar com 7 pontos, duas vitórias e um empate. Depois, passou pelo Mauá na terceira fase, o Atlético Goianiense na segunda fase e o Internacional nas oitavas de final. Já nas quartas de final, derrotou o Oeste. Na semifinal, por fim, venceu o São Paulo.

Em 25 de janeiro de 2022, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Santos por 4 a 0 e conquistou o seu primeiro título da Copinha.

Relembre os principais momentos da conquista do Verdão em 2022.



