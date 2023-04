Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje, dia 18/4/23?

Entre os dias 18 e 19 de abril, as partidas de volta das quartas de final da UEFA Champions League, acontecerão. O duelo entre Chelsea (ING) x Real Madrid (ESP) será nesta terça-feira, 18, com transmissão do SBT. O confronto será disputado no Stamford Bridge, casa dos Blues, às 16h, horário de Brasília.

Onde assistir vai ser Chelsea x Real Madrid?

Na tarde desta terça, às 16h, (horário de Brasília). Chelsea e Real Madrid disputarão uma vaga nas semis do principal torneio entre clubes do mundo.

Na TV aberta o SBT transmitirá a partida. O jogo iniciará às 16h. Porém, segundo a programação da emissora. A transmissão do jogo começará às 15h45.

A voz do duelo será do narrador Luiz Alano. O nome que ocupará os comentários é Mauro Beting. Nadine Bastos será quem opinará com mais detalhes sobre as decisões do juiz. O repórter será João Venturi. O site do SBT www.sbt.com.br/ao-vivo exibirá a batalha de graça e com imagens.

O app HBO Max (disponível para IOS e Android) será mais uma alternativa para acompanhar o duelo. O acesso ao serviço pode ser feito pelo site www.hbomax.com Na TV por assinatura, o canal TNT Sports fecha o leque de possibilidades para assistir ao embate.

O atual campeão da UCL pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança para a próxima fase. Já o time comandado por Frank Lampard precisa ganhar por 3 ou mais gols de diferença.

Chelsea x Real Madrid – Partida de volta – Quartas de Final – Champions League 2022/23.

Data: Terça-Feira, 18 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília

Local: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Árbitro: Daniel Orsato (Itália)

Onde assistir: HBO Max, TNT e SBT

