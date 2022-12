Copa do Mundo 2022: onde jogam os jogadores da seleção brasileira?

A Copa do Mundo do Catar já está nas fases finais, mas nem todo brasileiro conhece os jogadores da seleção brasileira. Na verdade, a maioria dos atletas selecionados pelo técnico Tite para a competição, lista que teve mudanças importantes em relação à Copa de 2018, jogam no futebol europeu. Quer saber onde jogam os jogadores da seleção brasileira? Acompanhe.

Saiba de quais clubes são os jogadores da seleção brasileira

A seguir, veja a lista com os clubes que cada jogador da seleção brasileira defende atualmente:

Alisson - Liverpool, Inglaterra

Éderson - Manchester City, Inglaterra

Weverton - Palmeiras, Brasil

Danilo – Juventus, Itália

Daniel Alves – Pumas, México

Alex Sandro – Juventus, Itália

Alex Telles - Sevilla, Espanha

Bremer - Juventus, Itália

Thiago Silva – Chelsea, Inglaterra

Marquinhos - PSG, França

Éder Militão - Real Madrid, Espanha

Casemiro - Manchester United, Inglaterra

Fabinho - Liverpool, Inglaterra

Fred - Manchester City, Inglaterra

Bruno Guimarães - Newcastle, Inglaterra

Lucas Paquetá - West Ham, Inglaterra

Everton Ribeiro – Flamengo, Brasil

Neymar - PSG, França

Raphinha – Barcelona, Espanha

Vinicius Júnior - Real Madrid, Espanha

Antony - Manchester United, Inglaterra

Gabriel Jesus - Arsenal, Inglaterra

Richarlison - Tottenham, Inglaterra

Rodrygo - Real Madrid, Espanha

Pedro - Flamengo, Brasil

Gabriel Martinelli – Arsenal, Inglaterra

Dos 26 atletas convocados por Tite, 22 jogam na Europa. Ou seja, apenas quatro atletas não são de times europeus (Weverton, Daniel Alves, Everto Ribeiro e Pedro). Mas isso não é uma exclusividade da seleção brasileira.

Segundo um levantamento feito pela CNN, 613 jogadores dos 830 convocados para representar as 32 seleções que disputam a Copa do Catar jogam na Europa – isso representa quase 74% do total. Desses, a maioria (157) joga na Inglaterra, número que é seguido por 88 atletas que atuam na Espanha e 84 que jogam na Alemanha.

Ainda de acordo com o levantamento, 80 jogadores atuam na América Central (entre eles, o lateral Daniel Alves, que atualmente está no México), 58 no Oriente Médio, 26 na África, 24 na Ásia, 22 na América do Sul e 7 na Oceania.

De onde são os atletas?

A maioria dos jogadores da seleção brasileira que está no Catar é paulista. Depois, vêm os cariocas. Neste ano, são poucos os atletas originários dos estados do Nordeste e do Norte. Veja a lista e as cidades onde nasceu cada um dos atletas que defendem a seleção brasileira atualmente:

Alisson (goleiro) – nasceu em Novo Hamburgo (RS)

Éderson (goleiro) – nasceu em Osasco (SP)

Weverton (goleiro) – nasceu em Rio Branco (AC)

Danilo (zagueiro) – é de Bicas (MG)

Daniel Alves (lateral direito) – é natutal de Juazeiro (BA)

Alex Sandro (lateral esquerdo) – nasceu em Catanduva (SP)

Alex Telles (lateral esquerdo) – é de Caxias do Sul (RS)

Bremer (zagueiro) – é baiano de Itapitanga (BA)

Thiago Silva (zagueiro) – nasceu no Rio de Janeiro (RJ)

Marquinhos (zagueiro) – é natural de São Paulo (SP)

Éder Militão (zagueiro) – é de Sertãozinho (SP)

Casemiro (meia) – nasceu em São José dos Campos (SP)

Fabinho (meia) – é de Campinas (SP)

Fred (meia) – é mineiro de Belo Horizonte (MG)

Bruno Guimarães (meia) -nasceu no Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Paquetá (meia) – também nasceu no Rio de Janeiro (RJ)

Everton Ribeiro (meia) – é de Arujá (SP)

Neymar (atacante) – nasceu em Mogi das Cruzes (SP)

Raphinha (atacante) – gaúcho de Porto Alegre (RS)

Vinicius Júnior (ponta esquerda) – é de São Gonçalo (RJ)

Antony (ponta direita) – é natural de Osasco (SP)

Gabriel Jesus (atacante) – é de São Paulo (SP)

Richarlison (atacante) – nasceu em Nova Venécia (ES)

Rodrygo (ponta direita) – é paulista de Osasco (SP)

Pedro (atacante) – nasceu no Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Martinelli (ponta esquerda) – é de Guarulhos (SP)