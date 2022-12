Dia da final da Copa do Mundo 2022: data, horário e onde vai ser

Saiba quando as duas seleções vão jogar a final da Copa do Mundo no Catar em 2022

Duas seleções vão disputar o título da Copa do Mundo no Catar em 2022. O Estádio Lusail vai receber a disputa pela taça dourada mais valiosa do futebol, com data e horário marcado pela FIFA. Será que o torcedor vai acompanhar um campeão inédito, ou uma nova conquista aos já campeões?

LEIA: Qual seleção tem mais Copa do Mundo na história do futebol?

Quando cai ser a final da Copa do Mundo 2022?

A final da Copa do Mundo vai ser em 18 de dezembro de 2022, domingo, no Estádio Lusail, Catar. Entre as duas seleções, a bola vai rolar às 12h (horário de Brasília).

Todas as finais da Copa do Mundo, exceto duas, incluindo as últimas 13 edições, foram realizadas em um domingo. As duas únicas que não foram disputadas no domingo foram a primeira final da Copa do Mundo de 1930, disputada na quarta-feira, e a final da Copa do Mundo de 1966, disputada no sábado.

A data também é o Dia Nacional do Catar, ou Al-Yawm al-Watani li-Qaṭar, também conhecido como "Dia do Fundador", comemorado anualmente na mesma data.

O feriado, iniciado em 2007, foi estabelecido para comemorar a ascensão ao poder do Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani em 18 de dezembro de 1878. terra enquanto unificava as tribos do Catar.

Embora o feriado não seja exatamente equivalente a um Dia da Independência – o Catar não conquistaria sua independência do Império Britânico até 1971 – ele serve para celebrar a liberdade da nação do domínio externo.

Os perdedores da semifinal jogarão o terceiro lugar no sábado, 17 de dezembro, também ao meio dia, horário de Brasília, mas no Estádio Internacional Khalifa.

Onde vai ser a final da Copa do Mundo 2022

O Estádio Lusail, na cidade de Lusail, no Catar, vai receber a finalíssima da Copa do Mundo. Com capacidade para 88 mil torcedores, o espaço deverá indicar lotação no domingo.

Ao olhar o design, é possível notar a semelhança com um vaso ou tigela. Isso porque o estádio é uma homenagem à arte do mundo árabe e islâmica, com características dos vasos da idade de ouro da arte. Além disso, o desenho do estádio também remete ao jogo de luz e sombra da lanterna 'fanar'.

O Lusail Stadium é o único que possui uma pegada neutra em carbono, de acordo com os organizadores da Copa do Mundo do Catar. Isso se deve a recursos de eficiência energética, como painéis solares para fornecer energia e tecnologias de resfriamento ecológicas, afirma o escritório de arquitetura Fosters + Partners .

Lusail recebeu seis partidas da fase de grupos, uma das oitavas, quartas, semifinal e a final.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆 pic.twitter.com/xvsDL3wxmh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2021

Quem vai jogar a final da Copa do Mundo 2022

Os dois finalistas da Copa do Mundo do Catar ainda não estão definidos. Entretanto, as seleções de Argentina, Croácia e Marrocos estão classificadas para a semifinal da competição.

Os jogos da semifinal estão agendados para terça e quarta-feira, 13 e 14 de dezembro, ambos com início às 16h (Horário de Brasília).

A semifinal é a última fase eliminatória antes da decisão. Em cada lado da chave, as quatro equipes disputam a partida única. O vencedor avança para a finalíssima, enquanto o perdedor joga o terceiro lugar.

Em caso de empate, a prorrogação é jogada em dois tempos de 15 minutos. Se nada mudar, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a grande final.

Não há classificação ou tabela no mata-mata.

CHAVEAMENTO DA COPA DO MUNDO! 🏆 Mais um dia de Copa se encerra e assim estão os confrontos atualizados. Infelizmente, não é como a gente queria... 🥲 Qual vai ser o outro jogo da semifinal?#90minNaCopa pic.twitter.com/NYhK39lOeY — 90min Brasil (@90minbrasil) December 9, 2022

Como assistir a final da Copa do Mundo 2022

A final da Copa do Mundo no Catar será transmitida nos canais Globo e SporTV, além das plataformas digitais GloboPlay, FIFA+, GE e o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch.

Na TV aberta, a Rede Globo é quem exibe a partida para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Já no canal pago, o SporTV é o responsável por transmitir o embate. A equipe de transmissão ainda não foi definida pela emissora.

Online, todas as opções entre os dispositivos móveis como GloboPlay, FIFA+, site GE e o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch funcionam de graça ao torcedor brasileiro. Basta acessar no site ou na plataforma.

VEJA:

Quando vai ser a próxima Copa do Mundo da FIFA?

Onde jogam os jogadores da seleção brasileira?

Qual é a idade de Messi

Quando começa a semifinal da Copa

Chaveamento das quartas de final