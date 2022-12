Quem a Argentina vai enfrentar na final da Copa do Mundo 2022?

Após vencer a Croácia na semifinal por 3x0, a Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar. Os argentinos aguardam o resultado do outro lado da chave para saber quem vão enfrentar na decisão do próximo domingo, no Estádio Lusail com presença da torcida. Todos os detalhes estão no texto a seguir.

Contra quem a Argentina vai jogar na final da Copa?

Classificada para a grande final da Copa do Mundo no Catar, a Seleção Argentina pode enfrentar a seleção da França ou Marrocos no próximo domingo, no Estádio Lusail ao meio dia, horário de Brasília.

No outro lado da chave, as equipes disputam a semifinal na quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h (de Brasília). Quem vencer vai jogar contra a Argentina na decisão do Mundial, enquanto o perdedor disputará o terceiro lugar com a Croácia no sábado.

Caso esbarre na França, fará a reedição do encontro de 2018 quando disputaram as oitavas de final na Copa do Mundo na Rússia. Na ocasião, os franceses venceram por 4 a 3, garantindo a classificação para as quartas de final e, mais para frente, o título daquela edição.

Mas se o adversário for o Marrocos, aí será a primeira vez que se encontram em uma Copa do Mundo, e a quarta em toda a história. O último confronto foi em 2019, em amistoso, com vitória dos hermanos por 1 a 0.

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13/12: Argentina 3 x 0 Croácia - 16h (Horário de Brasília)

Quarta-feira, 14/12: França x Marrocos - 16h (Horário de Brasília)

FINAL:

Domingo, 18/12: Argentina x Vencedor semifinal 2 - 12h (horário de Brasília)

Como foi o jogo da semifinal entre Argentina e Croácia?

A Croácia até começou bem no primeiro tempo da semifinal. Porém, não demorou para a Argentina aparecer na partida e mostrar porque realmente merece a vaga na grande final da Copa do Mundo no Catar.

Perisic foi o primeiro a levar perigo para a defesa argentina, mas o goleiro Martínez apareceu bem. Sosa, aos 17 minutos, acabou pegando mal na bola mesmo depois de tentar abrir o placar.

A Argentina reagiu aos 20 minutos com Messi, mas não obteve sucesso. Enzo Fernández também apareceu muito bem, mas o goleiro Livakovic defendeu o chute. Foi aos 30 minutos que a Argentina teve um pênalti em seu favor após Álvarez cair na área, derrubado pelo goleiro croata. Messi assumiu a responsabilidade e, em chute certeiro, abriu o placar para a Argentina.

Os hermanos ganharam força e confiança. Álvarez, outro protagonista, ampliou aos 38 minutos após contra-ataque dos sul-americanos. Messi veio do outro lado do campo, passou para Álvarez que disparou até a defesa croata. Frente a frente com o goleiro, fez o segundo gol.

Assista ao gol de Messi.

No segundo tempo, a Croácia também começou bem. Modric teve boa oportunidade logo aos 2 minutos em cobrança de falta, mas Martínez ficou com a bola. Kovacic também apresentou outra chance aos 6 minutos, mas errou o passe.

Os argentinos retomaram o controle da partida e logo conseguiram ampliar o placar. Álvarez, aos 23 minutos, recebeu lindo passe de Messi para encaçapar as redes de Livakovic. Ao se colocar com a vantagem, os hermanos se seguraram enquanto os croatas partiram ao ataque.

Até a reta final, Modric, Perisic, Orsic e Lovren até tentaram, mas não tiveram sucesso. Os argentinos não tentaram mais nada e, com fim de jogo, o placar em 3 x 0 deu a vitória para a Argentina.

Caminho da Seleção Argentina até a final

A Copa do Mundo do Catar é a última de Lionel Messi com o elenco da Argentina. Para se despedir com chave de ouro, o capitão quer conquistar o terceiro título da história do país na competição.

O caminho da Argentina não foi nada fácil até aqui. Principalmente porque a estreia, contra a Arábia Saudita, deixou torcedores preocupados. A derrota por 2 a 1, mesmo após gol de pênalti de Messi, fez com que os argentinos pudessem ser eliminados na fase de grupos.

Na segunda rodada, se recuperou ao vencer o México por 2 a 0 enquanto na terceira rodada, ganhou da Polônia pelo placar de 2 a 0, fechando a fase de grupos em primeiro lugar com seis pontos.

Nas oitavas de final, a Argentina bateu a Austrália por 2 a 1, com extrema facilidade. Nas quartas, entretanto, esbarrou na Holanda. No tempo regular saiu na frente do placar, mas viu os holandeses empatarem em 2 a 2. Nos pênaltis, os argentinos fecharam a classificação com 4 a 3.

Para a semifinal, ganhou da Croácia por 3 a 0.

Que dia vai ser a final da Copa do Mundo 2022?

A disputa da final na Copa do Mundo no Catar está marcada para o próximo domingo, 18 de dezembro, às 12h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail, na cidade de Lusail.

As duas seleções vencedoras das semifinais jogam a final no domingo em busca da tão sonhada taça dourada. Assim como nas fases anteriores, a decisão pelo título também é jogada em partida única onde em caso de igualdade no placar a prorrogação é iniciada.

Se nada mudar no resultado, aí a disputa de pênaltis tem início entre as duas equipes.

O Estádio Lusail foi o escolhido para receber a final da Copa do Mundo em 2022. Com capacidade para receber mais de 88 mil torcedores, o local tem como inspiração as tigelas e vasos da época de ouro nos artesanatos da cultura árabe e islâmica.

O Lusail também recebeu duelos da fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e agora a finalíssima.

