Que horas é o jogo da Argentina hoje x Croácia (13/12): transmissão da semifinal na Copa do Mundo

É semifinal na Copa do Mundo do Catar! Nesta terça-feira, 13 de dezembro, as seleções de Argentina e Croácia disputam a decisão no Estádio Lusail, onde quem vencer está na final. O jogo da Argentina hoje começa às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Onde assistir e todos os detalhes você encontra no texto a seguir.

O perdedor da semifinal disputará o terceiro lugar com o outro perdedor da chave ao lado.

Quando é o jogo da Argentina hoje x Croácia?

A semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Croácia começa às 16h (horário de Brasília) na terça-feira, 13 de dezembro de 2022.

O chute inicia do jogo da Argentina vai ser às 15h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à diferença no horário.

No horário do Catar, a partida vai ser às 22h. O país árabe está 6 horas à frente do Brasil.

Qual canal de TV vai passar o jogo da Argentina hoje?

O jogo da Argentina hoje contra a Croácia será transmitida ao vivo na Globo e SporTV com cobertura completa para todo o país às 16h, horário de Brasília, direto do Estádio Lusail.

Os torcedores poderão acompanhar a partida eliminatória na TV aberta, de graça e em qualquer lugar do Brasil, com a narração de Galvão Bueno e os comentários de Junior e Ana Thaís Matos.

Já no SporTV, no canal pago, é Milton Leite que conta a história do duelo ao lado de Lédio Carmona e Pedrinho. A emissora está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro por valor extra.

Como assistir Argentina x Croácia no streaming

Além de acompanhar na televisão, dá para assistir online a cobertura do jogo Argentina x Croácia hoje nas plataformas GloboPlay, FIFA+, GE e o canal do Casimiro. Todas as opções estão disponíveis no aplicativo e no site.

Não é preciso ser assinante do GloboPlay para assistir ao jogo da Copa do Mundo na plataforma. Basta acessar o aplicativo, se cadastrar na Conta Globo ou no site, e encontrar a retransmissão do canal Globo. É de graça e o torcedor não paga nada por isso. O mesmo acontece no portal GE (www.ge.globo.com)

Já o FIFA+, serviço de streaming, transmite aos brasileiros todos os jogos da Copa do Mundo de graça. Basta se cadastrar no site (www.fifa.com) e acompanhar a transmissão.

O canal do Casimiro no Youtube e na Twitch exibe a partida de graça com participações do streamer e de ex-jogadores, além de correspondentes especiais direto do catar.

Argentina x Croácia

Houve apenas cinco encontros entre as duas nações, com duas vitórias para cada seleção e um empate, de acordo com dados do portal O Gol.

O primeiro jogo entre Argentina e Croácia foi em 1994, em amistoso internacional, com empate sem gols. Foram três partidas amistosas e dois confrontos em Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, o elenco croata passou por cima do argentino na fase de grupos por 3 a 0.

Depois de estrear com derrota para a Arábia Saudita, a Argentina conseguiu uma virada inacreditável. Com Lionel Messi usando a braçadeira de capitão, os hermanos deram a volta por cima, assumiram a liderança do grupo e se classificaram até as oitavas. Passaram pela Austrália e, nas quartas, derrotaram a Holanda nas quartas.

Já a Croácia chega pela segunda vez seguida em uma semifinal. Favorita ao título, o elenco europeu terminou a fase de grupos em segundo lugar, com um ataque pouco eficiente mas uma defesa prestativa, com apenas três gols sofridos em toda a competição. Nas oitavas derrotou o Japão nos pênaltis, assim como o Brasil nas quartas.

Escalação de Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Julián Álvarez, Di María e Messi.

Escalação de Croácia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic.

Messi vai jogar hoje?

Ao que tudo indica, Lionel Messi vai jogar hoje contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo. Camisa 10 da Seleção da Argentina, o capitão esteve presente como titular em todos os duelos.

Desde a fase de grupos até a semifinal, Messi marcou 4 gols na Copa do Catar. Ele balançou as redes contra a Arábia Saudita, México, Austrália e Holanda nas quartas de final.

Em entrevista coletiva antes mesmo do pontapé inicial na competição, Messi garantiu que esta será o seu último Mundial com a Argentina. Aos 35 anos, o hermano vai correr atrás do terceiro título da Copa do Mundo para aposentar a chuteira com honraria.

Em 2021, foi fundamental na conquista da Copa América em cima do Brasil em terras brasileiras.

Quem vai apitar o jogo Argentina x Croácia?

O árbitro de Argentina e Croácia vai ser Daniele Orsato, da Itália.

Os assistentes vão ser Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, também italianos. Já o quarto árbitro será Mohammed Abdula Mohamed, dos Emirados Árabes Unidos.

No VAR, Massimiliano Irrati, Paolo Valeri, Kathryn Nesbitt e Juan Soto serão os responsáveis.

Quais são os jogos das semifinal?

Quatro seleções jogam as semifinais na Copa do Mundo do Catar. Cada uma delas se classificou até aqui depois de vencer o seu duelo nas quartas de final.

Os confrontos estão marcados para terça e quarta-feira, ambos às 16h, horário de Brasília.

TERÇA-FEIRA (13/12):

Argentina x Croácia - 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, no Catar

QUARTA-FEIRA (14/12):

França x Marrocos - 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt, no Catar

