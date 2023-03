Que horas é o jogo do Bahia hoje na Copa do Nordeste, terça-feira (14/03/23)

Em grupos distintos na primeira fase, Bahia e Fluminense do Piauí disputam a sétima rodada da Copa do Nordeste nesta terça-feira, 14 de março, às 21h30 (Horário de Brasília). A bola vai rolar no jogo do Bahia direto do Estádio Lindolfinho, em Teresina. Tudo o que você precisa saber sobre a partida está no texto.

O Fluminense vem de derrota para o River no Campeonato Piauiense, enquanto o Bahia perdeu para o Itabuna no último sábado pelo Campeonato Baiano.

O jogo do Bahia e Fluminense hoje na Copa do Nordeste começa às 21h30, horário de Brasília, nesta terça-feira, em 14 de março de 2023.

O início do duelo vai ser 20h30 nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde cada cidade tem o seu próprio fuso horário.

Estádio Lindolfinho, em Teresina, no Piauí, será o palco do duelo nesta terça.

Assistir Fluminense x Bahia hoje ao vivo

O pay-per-view Nosso Futebol vai transmitir o jogo do Fluminense PI e Bahia hoje ao vivo. Com exclusividade, o pacote de canais exibe o duelo para todo o Brasil entre as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO.

Lembre-se que o PPV de futebol só funciona se o torcedor pagar o conteúdo por mês. Cada operadora oferece um valor diferente para adquirir os canais. Dá para ver tanto na TV paga como nos aplicativos de cada operadora como o Sky Play, NOW e o próprio DirecTV GO.

Como funciona a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol com equipes da região Nordeste do país. É idealizada e organizada pela CBF, realizada todos os anos no calendário brasileiro.

Dezesseis times jogam a primeira fase da competição. Os clubes são divididos em dois grupos (A e B) com oito cada, onde não podem enfrentar participantes do mesmo grupos. São oito rodadas em turno único, onde apenas os quatro melhores de cada chave avançam.

As quartas de final e a semifinal são jogadas em partida única, enquanto a final acontece em ida e volta.

Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?

Classificação na fase de grupos

Dezesseis equipes da região Nordeste jogam a Copa do Nordeste.

GRUPO A

1 Sport - 15 pontos

2 Fortaleza - 15 pontos

3 Ferroviário - 13 pontos

4 CRB - 13 pontos

5 Sampaio Corrêa - 8 pontos

6 Atlético BA - 6 pontos

7 Vitória - 6 pontos

8 Fluminense PI - 2 pontos

GRUPO B

1 Ceará - 13 pontos

2 ABC - 11 pontos

3 Sergipe - 10 pontos

4 Náutico - 10 pontos

5 Santa Cruz - 8 pontos

6 CSA - 7 pontos

7 Campinense - 5 pontos

8 Bahia - 5 pontos

