Jogo do Coritiba x Criciúma na Copa do Brasil: assistir online hoje (14/03/23)

Após a trágica eliminação no Campeonato Paranaense, o Coxa promete concentração total em busca da vaga na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 14 de março, o jogo do Coritiba é contra o Criciúma na segunda fase da competição, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira.

Em partida única, o time que vencer segue para a terceira fase e elimina o rival. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que decide o ganhador.

O jogo do Coritiba x Criciúma hoje tem transmissão no Amazon Prime, serviço de streaming. Confira todos os detalhes e saiba como assistir a decisão da Copa do Brasil.

Premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023

Dá para assistir o jogo do Coritiba hoje de graça?

Não dá para assistir o jogo do Coritiba e Criciúma hoje na Copa do Brasil de graça. A partida será transmitida com exclusividade no Amazon Prime, serviço de streaming de entretenimento, o que significa que apenas quem paga o conteúdo é que tem acesso à plataforma.

Ser assinante do streaming significa que é preciso pagar o valor oferecido pelo conteúdo. No Amazon, dá para ver filmes, séries, desenhos e também o futebol da Copa do Brasil. Acesse o site da empresa (www.primevideo.com) para se tornar membro e conhecer cada um dos pacotes ofertados.

Como assistir Coritiba x Criciúma hoje online

Para acompanhar o jogo do Coritiba e Criciúma hoje é preciso ser assinante do Amazon Prime. Caso contrário, não é possível ter acesso à plataforma.

O produto de transmissão está disponível no site (www.primevideo), além do aplicativo para celular, tablet ou smartv em até três dispositivos ao mesmo tempo. Por R$ 14,90 por mês ou R$ 119 no ano, você tem acesso à filmes, séries, documentários, canais ao vivo e futebol.

Agora que você já sabe o que é e como funciona o Amazon Prime, confira o passo a passo para sintonizar e assistir o jogo do Coritiba hoje.

1) Para quem é assinante do Amazon Prime, basta acessar o site ou baixar o aplicativo no celular ou outro dispositivo móvel.

Clique na opção "Já é Prime? Faça login". Na sequência, preencha com os seus dados.

2) Mas se você não é assinante, aí é só clicar na opção "Experimente 30 dias grátis", clicar em "Criar uma nova conta Amazon", fazer a sua conta no Amazon (de graça) e aí escolher qual opção de pagamento vai adquirir.

Você tem direito a 30 dias de graça na plataforma. Depois, o pagamento será contabilizado na sua conta.

Situação das equipes

O duelo entre Coritiba e Criciúma já foi disputado em 32 oportunidades, de acordo com dados do site de estatísticas O Gol. O elenco paranaense tem a vantagem com 13 vitórias, com oito empates e 11 vitórias para os catarinenses.

De um lado, o Coxa empatou com o FC Cascavel no último sábado, pelo jogo de volta nas quartas de final do Campeonato Paranaense, e acabou eliminado do estadual. O resultado foi devastador para a torcida verde, que promete colocar as esperanças no jogo desta terça-feira, na Copa do Brasil.

Enquanto isso, o Criciúma se classificou em quarto lugar na primeira fase do Campeonato Catarinense, somando 18 pontos em quatro vitórias, seis empates e uma derrota. O elenco amarelo vai enfrentar o Avaí nas quartas de final. Mas enquanto aguarda a decisão da Federação Catarinense de Futebol, enfrentará o Coxa nesta terça.

Como funciona a terceira fase da Copa do Brasil?

Trinta e duas equipes jogam a terceira fase da Copa do Brasil, sendo as 20 classificadas da segunda fase e os outros doze clubes que entram diretamente na etapa. São os grandes times como Palmeiras, Flamengo e Athletico.

O sorteio da CBF é que vai decidir os jogos da terceira fase. Os 32 clubes serão separados em dois potes com dezesseis cada, seguindo sempre o Ranking da CBF. Os confrontos da terceira fase serão jogados em ida e volta, sem gol fora de casa.

