Que horas é o jogo do Galo hoje e onde vai passar a semifinal - 12/03/23

É decisão para o Galo! Neste domingo, 12 de março, o Athletic Club recebe o Atlético Mineiro pelo confronto de ida na semifinal do Campeonato Mineiro. No Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, o jogo do Galo hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília). Saiba todos os detalhes do embate neste domingo.

Este é o jogo de ida na semifinal, quem perder não está eliminado. O confronto de volta ainda não tem data definida pela Federação Mineira de Futebol.

Transmissão jogo do Galo hoje ao vivo

O jogo do Galo hoje tem transmissão no Premiere, na TV paga, e no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes neste domingo ao vivo para todo o Brasil. A partida não vai passar em nenhum canal de TV aberta.

Quem é assinante da TV fechada pode sintonizar o pay-per-view para acompanhar de perto todas as emoções da semifinal no Campeonato Mineiro. Porém, é necessário pagar o valor extra na mensalidade para comprar o pacote de canais.

Para quem tem a assinatura do GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, basta sintonizar o sinal do Premiere e assistir ao vivo o jogo do Galo. Porém, só quem é membro da plataforma e tem o pacote de canais no sistema pode acomapanhar.

Escalações de Athletic Club x Atlético MG

Para a semifinal neste domingo, as equipes devem entrar em campo da seguinte maneira:

Escalação do Athletic Club hoje:

Júlio César;

Douglas Silva,

Rayan,

Danilo Cardoso,

Vinicius Silva;

Diego Fumaça,

Rômulo;

David Braga,

Welinton Torrão,

Alason,

Jonathan.

Escalação do Atlético MG hoje:

Everson;

Saravia,

Nathan Silva,

Maurício Lemos,

Rubens;

Otávio,

Igor Gomes,

Patrick,

Hyoran;

Vargas,

Hulk.

Quem o Atlético MG pode enfrentar na final?

Se vencer o Athletic Club na semifinal, o Galo pode encontrar na final do Campeonato Mineiro o Cruzeiro ou o América Mineiro pela temporada.

Quatro times disputam a semifinal do estadual. Os vencedores vão em busca do título, enquanto os perdedores se despedem da competição. Não tem briga por terceiro lugar.

A final do Campeonato Mineiro não tem data definida, local ou horário, também disputada em ida e volta.

Quantos títulos do Campeonato Mineiro o Atlético tem?

O Atlético é o maior campeão mineiro da história do torneio estadual com 47 títulos. Figurando no ranking de maiores e melhores equipes do estado de Minas Gerais, o Galo tem nove troféus a mais que o Cruzeiro.

O Galo conquistou em 1915 pela primeira vez o Campeonato Mineiro. A última vez foi em 2022, quando derrotou o Cruzeiro na final e consequentemente a Tríplice Coroa na temporada.

