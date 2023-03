O jogo do Sport hoje é válido pela Copa do Nordeste. Foto: Reprodução Igor Cysneiros / Sport Recife Twitter

Que horas é o jogo do Sport x Sergipe hoje: transmissão da Copa do Nordeste (08/03)

Pela sétima rodada da primeira fase na Copa do Nordeste, o jogo do Sport hoje contra o Sergipe acontece na Ilha do Retiro, em Recife, às 21h30 (Horário de Brasília). Em grupos diferentes, as equipes brigam pelos três pontos na reta final da competição, onde cada triunfo importa para chegar até a fase seguinte.

No grupo B, o Sergipe ocupa a terceira posição com 10, enquanto o Sport está em segundo no grupo A com 12 pontos somados em cinco jogos.

Transmissão do jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport e Sergipe hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol, disponível nas operadoras por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO. A partida da Copa do Nordeste não vai passar em nenhum canal da TV aberta ou fechada.

O pay-per-view significa que o torcedor deve pagar o pacote de canais para assistir cada um dos eventos disponíveis na programação. Além disso, tem que ser assinante de três das TV's pagas disponíveis. Cada uma delas oferece um valor diferente de mensalidade: a Sky, por exemplo, é de R$ 44,90. Já na Claro o valor da mensalidade cai para R$ 19,90 enquanto na DirecTV GO o pagamento é de R$ 14,90 por mês.

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Quando vai ser as quartas de final?

Os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste estão marcados para 25 e 26 de março, sábado e domingo, com os horários a serem definis pela CBF.

É importante ressaltar que a entidade pode alterar os dias de acordo com a programação do torneio, além de pedidos das emissoras responsáveis pelos direitos de transmissão na temporada.

O chaveamento funciona da seguinte maneira:

1º Grupo A X 4º Grupo A

2º Grupo B X 3º Grupo B

1º Grupo B X 4º Grupo B

2º Grupo A X 3º Grupo A

Classificação atualizada da Copa do Nordeste

Dois grupos de oito equipes - dezesseis no total - formam a primeira fase da Copa do Nordeste. Ao fim das oito rodadas, os quatro primeiros avançam para as quartas de final.

GRUPO A

1 Fortaleza - 15 pontos

2 Sport - 12 pontos

3 Ferroviário - 10 pontos

4 CRB - 10 pontos

5 Sampaio Corrêa - 7 pontos

6 Atlético BA - 3 pontos

7 Vitória - 3 pontos

8 Fluminense PI - 2 pontos

GRUPO B

1 Ceará - 13 pontos

2 ABC - 11 pontos

3 Sergipe - 10 pontos

4 Náutico - 10 pontos

5 Santa Cruz - 8 pontos

6 CSA - 7 pontos

7 Bahia - 5 pontos

8 Campinense - 4 pontos

