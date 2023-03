Jogo do Bahia hoje ao vivo na Copa do Brasil: onde vai passar na TV e online (8/3)

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Bahia visita o Camboriú nesta quarta-feira, 8 de março, no Estádio Eduardo Zeferino Tiago, em Santa Catarina. A bola vai rolar no jogo do Bahia hoje às 19h (Horário de Brasília), onde o vencedor segue para a próxima fase da competição.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem avança para a terceira fase.

Em qual canal vai passar o jogo do Bahia hoje?

O jogo do Bahia hoje na Copa do Brasil tem transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e GloboPlay nesta quarta-feira, para todos os estados do Brasil.

Disponível na TV paga, os canais vão exibir o duelo entre Camboriú e Bahia ao vivo na terceira fase da Copa do Brasil em todo o território nacional. É necessário ter ambas as opções na programação para acompanhar de perto a decisão do torneio mais democrático do futebol brasileiro. Já o pay-per-view Premiere só está disponível para quem comprar o pacote de canais.

Quem é assinante GloboPlay e tem o canal SporTV ou o pay-per-view Premiere pode assistir também online. Dá para ter acesso ao site (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Escalações de Camboriú x Bahia

Para o duelo desta quarta-feira na Copa do Brasil, as equipes vão entrar em campo da seguinte forma:

Escalação do Camboriú: Belliato;

João Carlos,

Tom,

Renan Diniz,

Dieyson;

Milton Júnior,

Gabriel Tonini,

Dudu;

Calyson,

Emerson Machado,

Wagner Balotelli

Escalação do Bahia: Marcos Felipe;

André,

Marcos Victor,

Gabriel Xavier,

Matheus Bahia;

Rezende,

Yago Felipe,

Cauly;

Biel,

Ricardo Goulart,

Jacaré.

Como funciona a segunda fase da Copa do Brasil?

A segunda fase da Copa do Brasil reúne os vencedores da etapa anterior. Quarenta equipes disputam em partida única a classificação até a etapa seguinte.

Assim como na primeira, a segunda fase também é jogada em confronto único. O chaveamento foi definido por sorteio da CBF, assim como o mando de campo. Porém, existem diferenças entre as duas etapas em campo.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem segue vivo no torneio.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo entre Camboriú e Bahia nesta quarta-feira vai ser o paulista Flavio Rodrigues de Souza. O árbitro foi designado pela CBF para apitar e tomar a direção do confronto na Copa do Brasil.

Os assistentes vão ser Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa, enquanto o quarto árbitro será Evandro Tiago Bender. Não tem VAR na segunda fase da competição.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto Árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)

Analista de Campo: Marco Antonio Martins (SC)

