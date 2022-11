Neymar vai jogar hoje? Escalação da Seleção Brasileira x Suíça na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar. Neymar, o camisa 10 do elenco, precisou deixar o campo mais cedo após sentir dores no tornozelo. Com a lesão, torcedores buscam saber se Neymar vai jogar hoje contra a Suíça, segunda-feira em 28 de novembro, pela segunda rodada do grupo G.

Neymar vai jogar hoje contra a Suíça?

A resposta que você espera é não, torcedor, Neymar não vai jogar hoje contra a Suíça na segunda rodada da Copa do Mundo. Essa é a terceira Copa do Mundo do craque com o Brasil.

Convocado pelo técnico Tite a vestir a camisa 10 da Seleção, o atacante do PSG ficará fora do jogo nesta segunda-feira após se machucar na partida de estreia do Mundial, contra a Sérvia.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Neymar teve de ser substituído após sentir dores no tornozelo. Mais tarde, exames e imagens constataram que o jogador do Paris teve uma entorse no tornozelo direito. Imagens rodaram o mundo com Neymar chorando no banco de reservas.

O camisa 10 da Seleção Brasileira deve ficar fora das duas partidas na fase de grupos, contra Suíça e Camarões na próxima sexta-feira. Como o elenco canarinho deve se classificar para as oitavas de final, a esperança de Tite é ter Neymar no mata-mata.

Mais maduro e experiente, Neymar chega para a Copa do Catar com muita confiança. O início de temporada do craque é exemplar, com 20 partidas e quinze gols marcados entre Campeonato Francês, Champions League e Supercopa da França, segundo dados do Transfermarkt.

Escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje

Com a baixa de Neymar e Danilo, que também sofreu uma entorse no tornozelo, o treinador Tite deverá tomar mudanças no meio de campo e defesa.

Militão deve ser o substituto de Danilo, na lateral, enquanto o treinador deve utilizar Casemiro, Fred e Paquetá no meio de campo, para manter Raphinha, Vini e Richarlison. Muito se especulou de Tite utilizar Rodrygo no lugar de Neymar.

Escalação do Brasil: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow; Vargas e Embolo.

Onde assistir Brasil x Suíça?

Os canais Globo e SporTV vão transmitir a partida entre Brasil e Suíça nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília) ao vivo para todo o Brasil.

Também dá para assistir nas plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro.

Na Globo, pela TV aberta, Galvão Bueno narra a partida ao lado de Ana Thais Matos, Júnior, Roque Jr e Paulo César de Oliveira. Pelo SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, é Milton Leite quem conta a história ao lado de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

As plataformas digitais GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro também de graça a partida em todo o território brasileiro. O serviço de streaming da Globo está disponível para quem não e assinante, sendo necessário apenas se cadastrar.

O mesmo acontece no site da FIFA (www.fifa.com). Já o canal do Casimiro está disponível no Youtube e também na Twitch.

