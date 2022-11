Quem joga hoje na Copa do Mundo 2022: horário de Catar x Equador ao vivo

É Copa do Mundo! De hoje até o dia 18 de dezembro, vamos acompanhar grandes seleções na disputa pela taça dourada mais importante do futebol com os melhores jogadores da atualidade em campo. Neste domingo, 20 de novembro, saiba quem joga hoje na Copa do Mundo 2022.

Quem joga hoje na Copa do Mundo 2022?

O Catar, país anfitrião, enfrenta o Equador neste domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, em Al Khor. A partida tem início às 13h (Horário de Brasília), após uma mudança da FIFA no calendário pela primeira rodada do grupo A na Copa do Mundo.

Uma hora antes, a cerimônia de abertura vai trazer muita cultura árabe, danças, efeitos especiais e shows com cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, e o artista catari Fahad Al-Kubaisi. A solenidade vai começar ao meio dia, horário de Brasília.

Quem joga: Catar x Equador

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Arbitragem: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: Globo, Sportv, Fifa TV+, GloboPlay, portal GE e canal do Casimiro

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos nos canais Globo e Sportv, além das plataformas Fifa TV, GloboPlay, portal GE e também no canal do Casimiro na internet.

Na TV aberta, a Rede Globo é o grande responsável pelos direitos de imagens do campeonato. É o único canal a transmitir a partida por toda a temporada. Já na TV fechada, o Sportv vai exibir os 64 confrontos ao vivo.

Pela internet dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming disponível também para não assinantes, no portal GE de graça e na FIFA TV+, disponível também gratuitamente para todo o Brasil através do site (www.fifa.com) ou no Youtube.

Você também pode acompanhar no canal do Casimiro de graça e ao vivo.

TV Globo

Sportv

FIFA TV (www.fifa.com)

GloboPlay

Portal GE

Casimiro no Youtube/Twitch

Qual estádio vai ser a partida de abertura da Copa?

O Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, será o palco da cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar e também do primeiro jogo da 22ª edição do Mundial da FIFA.

O Al Bayt tem capacidade para 60 mil torcedores, com teto retrátil e inspiração de tenda beduína. Aqui, a magia vai acontecer na primeira rodada da Copa do Mundo. Além de receber Catar e Equador, o espaço também vai trazer outros jogos da primeira fase, oitavas de final, quartas e semifinal.

Quem joga segunda-feira?

Na segunda-feira, 21 de novembro de 2022, serão três partidas na fase de grupos. É hora da Holanda entrar em campo e fazer a sua estreia, enquanto a Inglaterra também promete mostrar o que tem de melhor em seu grupo.

10h - Inglaterra x Irã

13h - Senegal x Holanda

16h - Estados Unidos x País de Gales

Horários de Brasília*

