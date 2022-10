Quem transmite a final da Sul-Americana 2022 hoje? – 01/10/2022

O Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, recebe a grande final da Copa Sul-Americana entre Independiente Del Valle e São Paulo neste sábado, 1º de outubro, às 17h (Horário de Brasília). As equipes buscam o bicampeonato, mas quem transmite a final da Sul-Americana 2022 hoje ao vivo?

Quem transmite a final da Sul-Americana hoje?

A final da Sul-Americana hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 17h (Horário de Brasília), com exclusividade em transmissão para todos os estados do Brasil.

O jogo entre Independiente Del Valle e São Paulo hoje não vai passar no SBT ou na Globo, pela TV aberta. A única maneira do torcedor acompanhar a final é no canal da Conmebol TV, disponível entre as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO. A surpresa é que quem é assinante das operadoras pode assistir de graça, o sinal está aberto.

Para obter o pacote de canais da Conmebol, o torcedor precisa desembolsar R$ 29,90 por mês. Disponíveis em todos os estados do Brasil, dá para assistir também nos aplicativos do Claro TV+, Sky Play e no próprio DirecTV GO através do site sem pagar nada por isso.

CONMEBOL TV:

SKY: 220, 620, 221, 621, 222, 622, 223 e 623

CLARO: 211, 711, 212, 712, 713 e 714

DIRECTV GO: www.directvgo.com

Onde assistir a final da Sul-Americana hoje pelo celular?

A Claro preparou uma surpresa aos torcedores neste sábado! Quem não é assinante em nenhuma TV por assinatura pode assistir no aplicativo da Claro TV+, disponível para celular, tablet, computador e até nas smartvs.

É isso mesmo o que você leu, torcedor tricolor! Se você não tem a Sky, Claro ou DirecTV GO, pode assistir a final pelo site da Claro www.clarotvmais.com.br ou no aplicativo para smartphones, seja Android ou iOS. Só precisa se cadastrar na plataforma para assistir, sem pagar nada por isso.

Ao acessar o aplicativo, procure o canal da Conmebol TV no horário do jogo, clique para assistir e ao vivo e cadastre-se com o e-mail e a senha.

Prováveis escalações de Independiente Del Valle x São Paulo

Para o técnico Rogério Ceni, os atletas Arboleda, Caio, Moreira, Gabriel Neves e Nikão continuam fora do seu plantel de jogadores disponíveis. Todos os citados estão lesionados e em trabalho de recuperação.

O destaque deste sábado para a final fica com Luciano e Calleri, dupla de ataque do São Paulo. No último fim de semana, o Tricolor venceu o Avaí por 4 x 0, na 28ª rodada do Brasileirão.

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Léo Pele, Reinaldo, Diego Costa; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

Para o treinador Miguel Anselmi, nenhuma nova baixa foi detectada no elenco. O Del Valle venceu o Macará por 1 x 0, na última rodada do Campeonato Equatoriano.

Escalação do Independiente Del Valle: Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia; Fernández, Chávez, Pellerano, Lorenzo Faravelli, Marcos Angulo; Junior Sornoza e Bauman.

Quantos títulos da Sul-Americana o São Paulo tem?

O São Paulo tem apenas um título da Copa Sul-Americana, conquistado em 2012 com a participação de Rogério Ceni, goleiro ídolo do clube, e Lucas Moura, atual jogador do Tottenham.

Na temporada 2012, o Tricolor não entrou na disputa como o grande favorito, mas fez bonito em campo. Na segunda fase, o elenco passou pelo Bahia, depois o LDU, do Equador, nas oitavas de final, o Universidad de Chile nas quartas de final e, por fim, o Universidad Católica na semifinal da Sula.

Ainda disputada em dois jogos, a final da Sul-Americana trouxe Tigres, da Argentina, e São Paulo para a briga ao título. O primeiro jogo em La Bambonera ficou no empate sem gols, para deixar tudo em aberto na partida de volta.

Na volta, no Estádio do Morumbi, o São Paulo abriu o placar com Lucas Moura aos 22 minutos, enquanto Osvaldo ampliou aos 28 ainda no primeiro tempo. No segundo, os jogadores do Tigres se recusaram a retornar para o campo após discussão ainda na premira etapa.

O árbitro encerrou a partida e o São Paulo consagrou-se campeão pela primeira vez na história da Sul-Americana.

