Qual jogo vai passar na Globo hoje? Emissora exibe 3 jogos (01/10)

Com o primeiro turno das eleições de 2022 no domingo, a Rede Globo decidiu alterar a sua programação para transmitir o futebol neste sábado, 1º de outubro, em todos os estados do Brasil! Três confrontos serão exibidos de graça e ao vivo, e por isso o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Hoje, a Globo vai passar três jogos de futebol por todo o Brasil, sábado em 1º de outubro de 2022.

Com o primeiro turno das eleições amanhã, oito duelos da 29ª rodada do Brasileirão na Série A serão realizados neste sábado, com transmissão ao vivo também na Globo, além das operadoras de TV por assinatura. A programação da emissora sofreu alterações para passar os confrontos.

O destaque da rodada é o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense, já que ambos brigam na parte de cima da classificação, jogando no Mineirão, onde os clubes entram em campo na busca pelos três pontos. A transmissão na Globo se dá aos estados de MG, RJ, ES, SC, GO, TO, PE, BA, SE, AL, PI, MA, PB, RN, AC, AP, AM, RO, RR, PA e DF com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Atlético MG x Fluminense – Série A do Brasileirão

Data: 01/10/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

No mesmo horário, o duelo entre Internacional e Santos traz duas equipes que brigam pela vaga no G6 e, consequentemente, a classificação direta para a Libertadores no ano que vem. Com narração de Gustavo Villani narra, ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro, Formiga e Sálvio Spinola, o jogo será transmitido para os estados de RS, SP, PR, MT e MS.

Internacional x Santos – Série A do Brasileirão

Data: 01/10/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Para fechar o fim de semana de transmissões na Globo, o jogo do Ceará contra o América Mineiro também ganha espaço na programação da TV Mares Verdes, afiliada da emissora carioca, já que a partida da 29ª rodada do Brasileirão só vai passar no estado do CE. O elenco da transmissão não foi divulgada.

Ceará x América MG – Série A do Brasileirão

Data: 01/10/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

+ Quem são os jogadores que apoiam Bolsonaro nas eleições 2022?

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, saiba qual é a programação da emissora carioca neste sábado. O torcedor deve ficar atento porque em cada estado a rede pode sofrer alterações.

O jogo de futebol começa logo após o Caldeirão Com Mion, a partir das duas e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília, na programação da Globo hoje.

06:00 Globo Repórter

09:00 É de Casa

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10: Caldeirão Com Mion

14:50 Futebol

18:30 Mar do Sertão

19:15 Jornal Local

19:45 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:25 Pantanal

22:30 Altas Horas

00:20 Circuito Sertanejo – Melhores Momentos

00:50 Supercine – Garotas Do Calendário

+ Final da Sul-Americana 2022 data e horário: onde vai passar na TV?

Como assistir a Globo pelo celular?

O torcedor pode curtir toda a programação da Globo também pelo celular. O aplicativo de streaming GloboPlay retransmite as imagens da emissora em sua plataforma de graça, também para quem não é assinante do produto.

Tudo o que o torcedor precisa fazer é se cadastrar no site da Globo com e-mail e a senha. Caso contrário, também pode logar com a conta do Facebook, Apple ou Google. O aplicativo do GloboPlay está disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

No entanto, as transmissões são realizadas de acordo com cada estado. Por exemplo, se o torcedor mora em São Paulo, ele irá acessar o aplicativo de acordo com a sua localização e assistir no GloboPlay o jogo que passa neste mesmo estado.

Ao se cadastrar, basta clicar no menu (localizado nos três tracinhos) no aplicativo ou também no navegador pelo celular, e clicar em “Agora na TV”.

Leia também: Del Valle x São Paulo: onde vai passar a final da Sul-Americana 2022 hoje