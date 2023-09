Jogo Benfica hoje: onde assistir Benfica x Porto ao vivo (29/9)

É dia de clássico na 7ª rodada do Campeonato Português! O jogo do Benfica vai ser contra o Porto nesta sexta-feira, 29 de setembro, no Estádio da Luz, a partir das 16h15 (de Brasília). No último encontro, as Águias venceram os Dragões Azuis por 2 a 0, em Lisboa.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

Para assistir o clássico entre Benfica e Porto é só ligar no canal ESPN 4, na TV paga, ou no serviço de streaming Star Plus a partir das 16h, horário de Brasília, em qualquer lugar do país. Os direitos de transmissão do Campeonato Português pertencem ao grupo Disney.

O jogo do Benfica e Porto hoje é importante porque vai definir o novo líder da classificação. Os Dragões tem 16 enquanto as Águias somam 15 em segundo e terceiro lugar respectivamente, por isso vão colocar os melhores em campo. A Liga Portugal na primeira divisão é disputada por 18 equipes em 34 rodadas de turno e returno.

O Benfica entra em campo com Trubin; Antonio Silva, Bah, Otamendi, Aursnes; Kokçu, João Neves, João Mário; Rafa, Di Maria e Musa. Já o Porto terá no clássico Diogo Costa; Wendel, Carmo, Pepe, João Mário; Franco, Eustáquio, Varela, Galeno; Jaime e Taremi.

Quem mais venceu o jogo do Benfica x Porto?

O Porto é quem mais venceu o clássico entre Benfica e Porto no futebol português. Com 98 partidas já disputadas, os Dragões somam 47 conquistas contra 27 das Águias, além dos 24 empates, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, o Porto também leva a vantagem com 145 contra 120 do Benfica.

SAIBA: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Por que Benfica x Porto é clássico português?

O encontro de Benfica e Porto no futebol português é considerado clássico porque envolve dois tradicionais clubes com histórias de títulos nacionais e internacionais. O fator regional não conta no embate já que o Benfica é de Lisboa e o Porto da cidade de Porto, mas o clássico coloca frente a frente as duas maiores cidades do país.

Entre as torcidas, o dia de clássico é considerado sagrado já que trata-se do duelo contra o seu maior adversário no cenário atual, seja pelo Campeonato Português, Taça de Portugal ou qualquer que seja o torneio. Todos os anos, brigam pelo título nacional Benfica, Porto e Sporting, as três principais forças do futebol português.

O primeiro jogo entre eles aconteceu em 1935/36, no Campeonato Português, com empate em 2 a 2. No quesito títulos portugueses, o Benfica é quem sai na frente com 38 conquistas contra 30 do Porto.

Como está a classificação do Campeonato Português?

Sporting e Porto continuam empatados em 16 pontos, mas o clássico desta sexta pode identificar um novo líder para a classificação do Campeonato Português. Na parte de baixo, Rio Ave, Estoril e Chaves correm contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento.

1) Sporting - 16 pontos

2) Porto - 16 pontos

3) Benfica - 15 pontos

4) Braga - 13 pontos

5) Boavista - 13 pontos

6) Famalicão - 11 pontos

7) Vitória SC - 10 pontos

8) Casa Pia - 9 pontos

9) Moreirense - 7 pontos

10) Gil Vicente - 6 pontos

11) Farense - 6 pontos

12) Arouca - 6 pontos

13) Estrela Amadora - 5 pontos

14) Portimonense - 5 pontos

15) Vizela - 5 pontos

16) Rio Ave - 5 pontos

17) Estoril - 4 pontos

18) Chaves - 1 ponto

Leia também:

Quantas Champions o Benfica tem?