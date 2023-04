Saiba onde vai passar o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana. Foto: Reprodução Vítor Silva/ BFR

Quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana (06/04)

Depois de uma extensa e complicada temporada, o Botafogo se prepara para entrar em campo nesta quinta-feira pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O embate da vez vai ser contra o Magallanes, no Estádio El Teniente, no Chile. O jogo do Botafogo tem início às 21h (horário de Brasília) e é válido pelo grupo A.

Também estão no grupo A os times LDU Quito e César Vallejo.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana vai passar no Paramount+ ao vivo em todo o Brasil. Não há transmissão em canais de televisão nesta quinta-feira.

Dentro da escala de transmissão da Copa Sul-Americana, nenhuma emissora optou por exibir o duelo entre Magallanes e Botafogo na primeira rodada. Por isso, o torcedor carioca terá que sintonizar a plataforma de streaming para acompanhar o futebol. A narração vai ser de João Guilherme ao lado do comentarista Leandro Boudakian.

O Paramount+ só funciona por assinatura, sendo necessário desembolsar R$ 19,90 por mês para ter acesso. O produto é a grande novidade da temporada, responsável também pelos direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana.

Como funciona a Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana é uma competição continental de clubes de futebol na América do Sul, organizada e idealizada pela Conmebol desde 2002. É o segundo maior torneio do continente.

Trinta e dois times jogam a fase de grupos, separados em oito grupos de quatro integrantes cada. Disputam seis rodadas dentro do seu próprio grupo, três jogos em casa e três fora. O primeiro colocado avança para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar enfrentará a segunda fase com os terceiros lugares da Libertadores.

O sorteio da Conmebol vai definir os jogos dos playoffs e também das oitavas. Daí, vem as quartas de final e a semifinal, sempre disputados em ida e volta. A final é jogada em partida única e em estádio definido pela Conmebol.

Escalações de Magallanes x Botafogo

Para o duelo desta quinta-feira, na primeira rodada da Copa Sul-Americana, as escalações das equipes deverão seguir a seguinte forma:

Magallanes: Rodríguez; Crovetto, Piñero, Vilches, Contreras; Aránguiz, Vásquez, Villanueva; Zapata, Flores e Mariani.

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Raí, Carlos Alberto e Tiquinho Soares.

Próximo jogo do Botafogo

Depois de enfrentar o Magallanes nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a jogar no fim de semana contra o Audax, pela segunda partida da final da Taça Rio 2023.

O duelo está marcado para domingo, 09 de abril, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Como as duas finais cariocas serão disputadas no domingo, a entidade mandou a final da Taça Rio para a cidade vizinha.

No primeiro jogo, o Glorioso venceu por 2 a 1, com gols de Tiquinho e Gustavo Sauer. Emerson descontou.

