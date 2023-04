Quem vai transmitir São Paulo x Puerto Cabello online hoje - 18/04

Depois de estrear com derrota no fim de semana pelo Brasileirão, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira, 18 de abril, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello no grupo D. O jogo terá início às 21h30, horário de Brasília, no Estádio do Morumbi.

O Tricolor busca os três pontos nesta terça para assumir a liderança do grupo e assim desbancar o Tolima.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo

Além de acompanhar no SBT, o torcedor pode assistir o jogo do São Paulo e Puerto Cabello hoje no site do SBT e Paramount+ ao vivo nesta terça-feira.

Pela TV aberta, o canal vai exibir com exclusividade para todos os estados do Brasil o duelo com brasileiro em campo da Copa Sul-Americana. Téo José vai narrar ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

Mas quem gosta de ver na internet pode acessar o site do SBT (www.sbt.com.br) e acompanhar de graça a retransmissão do canal principal. Não precisa pagar nada e nem ter conta para assistir.

Quem é assinante do Paramount+ deve sintonizar a plataforma para acompanhar o jogo do São Paulo hoje. Dá para acessar no site (paramountplus.com) e nos aplicativos para celular, Android ou iOS, tablet ou smartv.

Escalações de São Paulo x Puerto Cabello

Rogério Ceni tem uma extensa lista de jogadores no departamento médico. Galoppo, Ferraresi, Igor Vinícius, Moreira, Talles Costa e Welligton estão indisponíveis enquanto se recuperação de lesões.

Para os anfitriões, o técnico Noel Sanvicente não tem novos desfalques.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Caio Paulista, Arboleda, Alan Franco; Méndez, Rodrigo Nestor, Araújo; Luciano, Wellington Rato e Calleri.

Puerto Cabello: Romero; de la Hoz, Rivero, Peraza, Granados Asprilla; Pérez, Zuma, Cedeño, Lugo Ladera, Guerrero; Hernández.

Grupo D na Copa Sul-Americana

Com o fim da primeira rodada na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Tolima é o líder do grupo D com três pontos. O elenco derrotou o Puerto Cabello na estreia, fora de casa.

O São Paulo se mantém na vice-liderança com três pontos já que derrotou o Tigre. Se vencer nesta terça e o Tolima tropeçar, o brasileiro torna-se o novo primeiro colocado na classificação.

GRUPO D

1 Tolima - 3 pontos

2 São Paulo - 3 pontos

3 Academia Puerto Cabello - 0 pontos

4 Tigre - 0 pontos

