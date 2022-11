Resultado do jogo do México x Polônia: fase de grupos da Copa do Catar 2022

Resultado do jogo do México x Polônia: fase de grupos da Copa do Catar 2022

Pela primeira rodada do grupo C na Copa do Mundo, as seleções de México e Polônia empataram em 0 x 0 na tarde desta terça-feira, 22 de novembro. No Estádio 974, o resultado de jogo do México x Polônia hoje deu apenas um ponto para as equipes na disputa. Confira os melhores lances e como foi a partida.

Estão no grupo C as seleções de Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

+ Mais cedo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita também no grupo C da Copa

Resultado do jogo do México x Polônia na Copa

Pouquíssimas emoções dentro de campo nesta terça-feira entre México e Polônia, na primeira rodada do grupo C pela Copa do Mundo do Catar. Nas arquibancadas do Estádio 974, as torcidas cantaram durante toda a partida para fazer a festa e tentar animar os jogadores na disputa.

O México foi o primeiro a atacar no primeiro tempo, mas Vega errou a finalização e desperdiçou a chance. Do outro lado, Lewandowski foi o destaque dos poloneses no ataque, mas pouco conseguiu jogar impedido pela marcação mexicana. Aos 10 minutos, Moreno teve boa chance de abrir o placar, mas não obteve sucesso na finalização.

Ochoa, goleiro do México, sequer trabalhou no primeiro tempo. Da metade até o final da primeira etapa só deu México em campo, pressionando a defesa polonesa. Foram seis finalizações dos mexicanos e apenas uma do elenco polonês.

O segundo tempo foi mais agitado com relação ao primeiro, sem dúvidas. O goleiro Szczesny teve de trabalhar dobrado para impedir as tentativas seguidas do México. Com 7 minutos Lozano chegou bem em chute de fora da área.

Foi aos 8 minutos que o clima mudou dentro de campo. Lewandowski foi puxado pela camisa e, com análise do VAR, o árbitro assinalou o pênalti. O craque do Barcelona cobrou, mas a muralha Ochoa defendeu para frustrar os poloneses nas arquibancadas aos 12 minutos.

Assista ao pênalti de Lewandowski defendido por Ochoa.

Ochoa defende o pênalti de Lewandowski! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P0oSMNPKaO — Central da Copa do Mundo 🇧🇷 (@centraldacopa22) November 22, 2022

A marcação da Polônia mostrou-se mais efetiva neste segundo tempo na Copa do Mundo. Para o México, os erros foram fatais com Vega mandando a bola pra fora e Giménez, em contra-ataque, desperdiçando o ataque. Já os poloneses, do outro lado, sequer conseguiam chegar ao ataque.

Na reta final da etapa, Ochoa pegou a bola de Kaminski aos 49. Com sete minutos de acréscimos, Krychowiak também apareceu bem, mas mandou a bola por cima do gol. Como nenhuma das seleções conseguiu abrir o placar, o resultado do jogo do México x Polônia ficou em 0 a 0.

Escalação do México: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Álvarez, Chávez, Herrera; Lozano, Martin e Vega.

Escalação da Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński; Krychowiak, Zieliński, Kamiński; Szymański, Zalewski e Robert Lewandowski.

Classificação do grupo C na Copa do Mundo

A primeira rodada fecha ao fim no grupo C. A seleção da Arábia Saudita ocupa a liderança com 3 pontos após a vitória contra a Argentina na rodada de estreia na Copa do Mundo do Catar.

Os hermanos são os últimos na classificação, enquanto México e Polônia somaram apenas um ponto cada por empatarem também na primeira rodada.

A fase de grupos da Copa do Mundo apresenta três rodadas disputadas em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos ao ganhador e o empate somente 1 para ambos. Somente os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

GRUPO C

1 Arábia Saudita - 3 pontos

2 México - 1 ponto

3 Polônia - 1 ponto

4 Argentina - 0 pontos

+ Resultado de Dinamarca x Tunísia: placar do jogo de grupos da Copa do Mundo 2022

Qual é o próximo jogo do México e Polônia na Copa?

As seleções de México e Polônia voltam a jogar no sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada do grupo C na Copa do Mundo do Catar.

A equipe polonesa enfrenta a Arábia Saudita, que venceu a Argentina em estreia, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. A partida será exibida ao vivo em todo o Brasil na Globo, SporTV, e as plataformas GloboPlay, FIFA+ e o portal GE.

Já o México enfrenta a Argentina às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail na segunda rodada. O confronto será transmitido Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, o portal GE e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

Leia também:

Próximo jogo da Argentina na Copa do Catar: quando Messi volta a jogar?

Em que ano o Brasil perdeu de 7x1 na Copa do Mundo? Relembre o pior dia da Seleção Brasileira

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo até 2022?