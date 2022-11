Resultado de Dinamarca x Tunísia: placar do jogo de grupos da Copa do Mundo 2022

Em partida sem grandes emoções, Dinamarca e Tunísia empataram em 0 x 0 na manhã desta terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada do grupo D. Com o resultado de Dinamarca x Tunísia, as duas seleções somaram apenas um ponto cada na tabela. Confira os gols e como foi a partida.

Estão no grupo D as seleções de Dinamarca, Tunísia, França e Austrália.

Resultado de Dinamarca x Tunísia na Copa do Mundo

O primeiro tempo não teve grandes emoções em campo entre Dinamarca e Tunísia. Teve festa das torcidas, muita música e até gol em campo, mas foi anulado por impedimento.

Os tunisianos foram melhores no início da partida pela primeira rodada da Copa nesta terça-feira. Msakni assustou o goleiro dinamarquês Schmeichel ao cabecear a bola para fora, em cobrança de escanteio de Slimane. Aos 11 minutos, Drager novamente botou pressão na defesa europeia.

A Dinamarca foi crescendo aos poucos na partida. Aos 22 minutos, Eriksen teve boa sequência em bola parada. Aos 22 minutos, a Tunísia balançou as redes, mas no mesmo instante o gol foi anulado por impedimento. Mesmo com o susto, os dinamarqueses seguiram pressionando e trabalhando o setor ofensivo.

Na reta final do primeiro tempo o jogo ficou mais equilibrado. Ambas as seleções tiveram boas chances de abrir o placar, mas nenhuma finalização foi de fato certeira.

O segundo tempo começou quente. Assim como foi na primeira etapa, a Tunísia teve de cara a primeira chance com Slimane, mas o atacante errou o passe. A Dinamarca apareceu cada vez mais, com mais posse de bola e trabalho no lado ofensivo. Em toda a partida o elenco nórdico foi melhor.

Aos 9 minutos, Olsen balançou as redes da Tunísia, mas o impedimento foi marcado. Damsgaard tentou a primeira, o goleiro Dahmen defendeu. Maehle chuta e foi travado, até Olsen aproveitar a sobra no rebote e acertar em cheio no fundinho do gol.

Eriksen, Dolberg, Maehle e Cornelius foram os responsáveis pelas melhores oportunidades da Dinamarca, mas sem sucesso. O elenco pressionou os tunisianos de todas as formas possíveis, mas nada pareceu funcionar. Boa parte disto foi culpa do goleiro Dahmen, que trabalhou de maneira sensacional para evitar o gol da Dinamarca.

O final da partida foi marcado muita ação. Aos 48, Eriksen cobrou escanteio e um possível toque de mão foi cobrado pelos dinamarqueses. O árbitro assistiu no VAR e optou por não marcar a penalidade.

Assista ao lance.

En el minuto 93 chequeo de VAR por posible penal a favor de Dinamarca pero el juez mexicano César Ramos dice ¡jueguen!. Aymen Dahmen arquero de Túnez el más destacado Final 0x0#Dinamarca #TUN #Qatar2022 pic.twitter.com/UMo5nXjTew — Alex Gómez S (@alexgomezprensa) November 22, 2022

Sem tempo para mais nada, o resultado de Dinamarca x Tunísia decepcionou torcedores e terminou em 0 a 0 na primeira rodada da Copa pelo grupo D.

Mais cedo, a derrota da Argentina para a Arábia Saudita virou piada. Veja os melhores memes da Argentina na Copa após a derrota para Arábia Saudita

Como está a classificação do grupo D na Copa

Com o empate sem gols nesta terça-feira, tanto Dinamarca como Tunísia somaram apenas um ponto cada. Com isso, ocupam a parte de cima da classificação no grupo D.

Porém, França e México se enfrentarão também nesta terça-feira, 22 de novembro, pela primeira rodada da Copa do Mundo. O resultado pode mudar a classificação e colocar uma das seleções na liderança.

GRUPO D

1 Tunísia - 1 ponto

2 Dinamarca - 1 ponto

3 Austrália - 0 pontos

4 França - 0 pontos

Próximos jogos de Dinamarca e Tunísia na Copa do Mundo

Tanto Dinamarca como Tunísia entram em campo no próximo sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada do grupo D na Copa do Mundo do Catar.

A Tunísia enfrentará a Austrália às 07h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, enquanto a Dinamarca disputa contra a França às 13h (Horário de Brasília), no Estádio 974.

Todas as partidas serão transmitidas na TV Globo, SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+ e também no portal GE ao vivo e de graça.

