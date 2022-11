Próximo jogo da Argentina na Copa do Catar: quando Messi volta a jogar?

Após a desastrosa estreia da Argentina na Copa do Mundo do Catar que resultou em derrota para a Arábia Saudita, a equipe de Lionel Messi já espera a próxima rodada para se recompor. No grupo C, o elenco terá de vencer os dois embates se quiser a classificação. Veja qual é o próximo jogo da Argentina na Copa e confira a tabela completa.

+ Tabela atualizada de jogos da Argentina na Copa do Mundo 2022

Próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo do Catar

O próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo do Catar vai ser contra o México no sábado, 26 de novembro, no Estádio Lusail. Pela segunda rodada do grupo C, a partida começa às 16h (horário de Brasília).

Em zebra inacreditável, a equipe argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia. Os árabes conquistaram os três pontos e assumiram a liderança do grupo, enquanto os hermanos terão de brigar pela classificação nas próximas rodadas da Copa do Catar.

Para se classificar até as oitavas de final, a Argentina terá de permanecer em primeiro ou segundo lugar no grupo. Agora que perdeu um jogo, precisa além de ganhar torcer contra os adversários como México, Arábia e Polônia.

Contra o México, a seleção deve corrigir os erros que lhe causaram a derrota. Confira a seguir todos os detalhes do próximo jogo da Argentina na Copa.

Quando: Sábado, 26 de novembro de 2022

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail, no Catar.

Transmissão: Rede Globo, Globoplay, FIFA+ e canal do Casimiro

Como está o grupo C na Copa do Mundo?

Depois de vencer a Argentina, a seleção da Arábia Saudita ocupa a liderança do grupo C com três pontos. Ainda na primeira rodada, Polônia e México vão disputar nesta terça-feira, às 13h (Horário de Brasília). Quem vencer pode ser o novo líder no grupo, a depender do resultado no saldo de gols.

Serão três rodadas em pontos corridos, onde os dois primeiros do grupo avançam para as oitavas de final. É importante ressaltar que em caso de empate, os critérios de desempate são: Maior saldo de gols, mais gols marcados, úmeros do confronto direto como pontos, gols e saldo de gols, menos cartões amarelos e vermelhos e sorteio da FIFA.

GRUPO C

1 Arábia Saudita - 3 pontos

2 México - 0 pontos

3 Polônia - 0 pontos

4 Argentina - 0 pontos

Argentina estreia com derrota para a Arábia Saudita

Sob o comando de Scaloni, os hermanos entraram em campo na terça-feira, 22 de novembro, para enfrentar a Arábia Saudita na primeira rodada do grupo C. Cotada como grande favorita ao título, o tropeço dos argentinos deixou o cenário na Copa do Mundo do Catar ainda mais intenso e complexo.

Messi abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo de pênalti, enquanto a Arábia virou o placar de maneira extraordinária no segundo tempo com Saleh, logo nos minutos iniciais, e Al-Dawsari na metade da etapa final.

Com o resultado, a Argentina se mantém em último lugar no grupo C e por isso terá de vencer os dois próximos jogos na Copa se quiser brigar pelo título.

Esta deve ser a última Copa de Lionel Messi. Em 2014, o astro levou a seleção até a final onde perdeu para a Alemanha no Brasil por 1 a 0, com gol de Gotze.

Assista ao gol de Messi na primeira partida da Copa.

La albiceleste se estrenó en el mundial Catar 2022 y ya Messi metió su primer gol de penalti pic.twitter.com/XiCFdKLlzY — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) November 22, 2022



