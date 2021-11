Saiba onde assistir Milan x Sassuolo hoje, horário e escalações – 28/11

Buscando a liderança, o Milan entra em campo neste domingo, 28/11, contra o Sassuolo pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano a partir das 11h (horário de Brasília) ao vivo do Giuseppe Meazza. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Milan hoje.

Onde assistir Milan x Sassuolo: O confronto entre Milan e Sassuolo hoje ao vivo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, alé da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 32 pontos, o Milan tem a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Italiano neste domingo. Porém, isso só vai acontecer se o elenco de Stefano Pilo venceu o jogo em casa e o Napoli, que também joga hoje, perder o seu confronto, já que tem a vantagem no saldo de gols. Ao todo, o Milan conquistou dez vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Sassuolo está em décimo terceiro com 15 pontos, ou seja, venceu quatro, empatou três e perdeu seis na temporada do torneio nacional. Sem ganhar por três rodadas, o confronto de hoje é um grande desafio ao elenco para quem sabe levar para casa os pontos e, assim, chegar até a parte de cima.

Escalações de Milan x Sassuolo:

Os anfitriões não podem contar com Rebic, Maignan, Giroud e Calabria, enquanto os visitantes não tem Frattesi.

MILAN: Tatarusanu; Hernández, Romagnoli, Kjaer, Kalulu; Kessié, Bennacer; Díaz, Rafa Leão, Saelemaekers; Ibrahimovic

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Manganelli, Traoré; Berardi, Raspadori, Scamacca

