Confira o que esperar do grupo do Santos. Foto: Reprodução / Ivan Storti Santos FC/ Anderson Rodrigues Paulistão

Santos no Paulistão 2023: adversários do Peixe e data de início

Com o sorteio da primeira fase no Campeonato Paulista nesta terça-feira, 1º de novembro, o Santos já sabe com quem vai dividir o grupo. O Santos no Paulistão 2023 disputará doze rodadas na fase de grupos até alcançar o acesso para as quartas de final. Entenda como a competição funciona.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou a tabela completa de jogos.

Qual é o grupo do Santos no Paulistão 2023?

O Santos está no grupo A com RB Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. Os quatro grupos foram definidos na tarde desta terça-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em sorteio.

Na fase de grupos, os times de um grupo jogam contra os times dos outros grupos por 12 rodadas. Como manda o regulamento, equipes que estão no mesmo grupo não podem se enfrentar. Em caso de empate, os critérios utilizados são mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões e amarelos e o último é o sorteio.

Dito isso, o Santos vai disputar a primeira fase do Paulistão contra São Paulo, Guarani, Mirassol, Água Santa, Palmeiras, São Bernardo, Santo André, Portuguesa, Ituano, Ferroviária, São Bento e Corinthians.

Confira o grupo do Santos no Paulistão 2023 e o anúncio publicado pelo grupo.

GRUPO A:

Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO DEFINIDO! ⚪️⚫️ O Peixão está no Grupo A do @Paulistao! Vai pra cima deles, Santos! 🐳 pic.twitter.com/OktTHoqbNg — Santos FC (@SantosFC) November 1, 2022



Quantos títulos do Paulistão o Santos tem?

O Santos tem 22 títulos paulistas em toda a história do futebol, o terceiro maior campeão do torneio empatado com o time do São Paulo.

O Peixe, carinhoso apelido, trouxe o troféu para a Vila Belmiro nos anos de 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016 pela última vez.

Em 2016, o time santista venceu o São Bento nas quartas, depois o Palmeiras nos pênaltis entre a semifinal e por fim o Audax na grande final do torneio estadual.

O maior campeão de todos os tempos do Paulista é o Corinthians, seguido do Palmeiras em segundo lugar.

Quando o Santos vai jogar no Paulista 2023?

O calendário de jogos do Campeonato Paulista em 2023 ainda não foi divulgado pela FPF, Federação Paulista de Futebol. Porém, a entidade informou que a competição começa em 15 de janeiro de 2023.

A final, entretanto, está marcada para 9 de abril. A Federação não informou se este será o jogo de ida ou volta entre as duas equipes finalistas.

Cada rodada da primeira fase terá oito jogos. O Santos pode estrear contra qualquer dos doze times na competição, incluindo Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Ao fim das doze rodadas os dois melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas de final.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

