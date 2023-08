São Paulo enfrenta o San Lorenzo hoje no Morumbi; veja onde assistir

O São Paulo recebe o San Lorenzo no Morumbi nesta quinta-feira, 10 de agosto, para disputar a partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola às 19h, horário de Brasília, com o vencedor classificado para a próxima fase diante do LDU ou Ñublense.

Gol fora de casa não é critério de desempate no torneio da Conmebol, portanto caso a soma dos placares dê empate as cobranças de pênaltis definirão o vencedor.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo

O São Paulo enfrenta o San Lorenzo hoje, 10, nas oitavas de final da Sul-Americana, às 19h, com transmissão ao vivo para todo o país da ESPN e Star Plus. Nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo nesta quinta-feira.

Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Tricolor garantiu a primeira posição do grupo com 16 pontos, somados em cinco vitórias e um empate. Perdeu a invencibilidade para o San Lorenzo na partida de ida das oitavas de final por 1-0 e agora terá que dar a volta por cima se quiser a vaga. O treinador Dorival Junior vai escalar Rafael; Caio Paulista, Lucas Beraldo, Arboleda, Rafinha; Gabriel Neves, Pablo Maia, Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

O San Lorenzo tem a vantagem do primeiro jogo e por isso só precisa do empate para avançar. O clube argentino não disputou o Campeonato Argentino no fim de semana e por isso terá 100% dos jogadores fisicamente nesta quinta. O comandante Ruben Insúa vai colocar em campo hoje Batalla; Rafael Pérez, Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barríos.

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quando serão as quartas de final da Sul-Americana 2023

O que o São Paulo precisa para se classificar para as quartas de final?

O São Paulo tem que bater o San Lorenzo nesta quinta-feira por dois ou mais gols no saldo para avançar até as quartas de final da Copa Sul-Americana, mas se perder ou empatar aí está eliminado da competição.

O San Lorenzo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Bareiro no segundo tempo, na Argentina, por isso o elenco só precisa do empate ou vitória por qualquer resultado. Mas se o São Paulo vencer com apenas um gol, aí os pênaltis vão decidir quem será o vencedor do confronto.

Não há critério de gol fora de casa na competição da Conmebol ou prorrogação. Caso a soam dos dois placares dê empate, os pênaltis serão realizados após o segundo tempo.

O vencedor entre São Paulo e San Lorenzo vai jogar contra LDU ou Ñublense nas quartas de final, de acordo com o chaveamento da Sul-Americana.

