SBT transmite o jogo do Santos hoje; veja o horário nessa terça

O Santos recebe o Newell’s Old Boys nesta terça-feira, 06 de junho, no Estádio Vila Belmiro, às 21h30 (Horário de Brasília) pela quinta rodada do grupo E na Copa Sul-Americana. Como assistir o jogo do Santos hoje e todos os detalhes você confere no texto.

Que horas é o jogo do Santos x Newell’s Old Boys no SBT?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Santos na Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo tem início às 21h30, horário de Brasília, contra o Newell’s Old Boys. A ESPN e o Star Plus também vão transmitir o jogo.

A emissora exibe a partida para todo o Brasil de graça com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Além de assistir na televisão, também é possível ver no site do SBT (www.sbt.com.br) e no SBT Sports no Youtube e Tik Tok com narração de Diguinho Coruja e comentários de Beto Oliver e Lelê Beppler.

Outra opção é sintonizar a ESPN, disponível na TV paga. Quem é assinante do Star Plus também pode entrar na plataforma de streaming e curtir tudo pelo aplicativo do dispositivo móvel.

Como está o jogo do Santos na Sul-Americana?

Com apenas quatro pontos, o Santos está em uma situação bastante crítica na Sul-Americana. Em terceiro lugar, corre o sério risco de ficar fora até mesmo da segunda fase da competição.

Se quiser melhorar o cenário no torneio internacional terá que vencer o duelo desta terça-feira e também contra o Blooming na última rodada. Além disso, o Peixe vai ter que torcer por tropeço do Audax Italiano na quinta rodada.

Por outro lado, o Newell’s Old está praticamente classificado em primeiro lugar com 12 pontos. O time só precisa de um empate ou vitória para carimbar o seu passaporte até as oitavas de final. O Audax é o segundo colocado com sete pontos enquanto o Blooming é o lanterna sem pontos.

GRUPO E DA SUL-AMERICANA

1 Newell’s Old Boys – 12 pontos

2 Audax Italiano – 7 pontos

3 Santos – 4 pontos

4 Blooming – 0 pontos

Data do mata-mata na Sul-Americana 2023

O calendário da Copa Sul-Americana de futebol foi divulgado no início da temporada pela Conmebol. O torcedor já sabe quando começa a fase de grupos, o mata-mata e os sorteios que definem cada um dos confrontos.

A segunda fase será disputada de 12 até 19 de julho, enquanto o sorteio das oitavas será em 21 de julho. Confira o calendário completo.

Fase de grupos

5 de abril a 28 de junho

Segunda fase

12 e 19 de julho

Sorteio das oitavas de final

21 de julho

Oitavas de final

2 a 9 de agosto

Quartas de final

23 a 30 de agosto

Semifinal

27 de setembro a 4 de outubro

Final

28 de outubro

