Seleção Brasileira perde de 1x0, mas chega nas oitavas de final da Copa do Mundo

Pela terceira e última rodada do grupo G, Seleção Brasileira venceu Camarões nesta sexta-feira, 02 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar

Pela última rodada do grupo G, Camarões venceu a Seleção Brasileira por 1 a 0 nesta sexta-feira, 02 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar. Mesmo com o resultado, a equipe canarinho já está classificada para as oitavas de final, porém em segundo lugar no grupo. Assista aos melhores momentos do jogo do Brasil na Copa e os gols da partida.

Placar jogo do Brasil hoje

A Seleção Brasileira entrou em campo com reservas nesta sexta-feira. Com Neymar e Danilo machucados, o técnico Tite optou por poupar titulares para evitar novas lesões e até desgaste físico no plantel.

Somente Fred foi titular na partida contra a Suíça, na última segunda-feira pela segunda rodada. Na defesa, Ederson, do Manchester City, ficou por conta do gol enquanto na defesa Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles tomaram os postos.

No ataque, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, todos jogadores na Premier League (Campeonato Inglês) vestiram a camisa titular para dar à vitória ao Brasil.

O primeiro tempo foi sem grandes emoções. A Seleção Brasileira pressionou Camarões, mas não conseguiu completar nenhuma jogada ou marcar gols. Já o elenco africano

Já no segundo, o Brasil começou melhor, mas Camarões conseguiu equilibrar na reta final. Camarões, nos acréscimos, acertou as redes go Brasil.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS

Com uniforme azul, os jogadores reservas do Brasil entraram em campo já classificados, enquanto Camarões precisava do resultado para tentar se garantir nas oitavas.

O primeiro tempo começou equilibrado, com a Seleção Brasileira tendo boas oportunidades. Antony assustou o goleiro Epassy após Gabriel Jesus ajeitar para o atacante do Manchester United, mas o chute foi fraco. Aos 13 minutos Martinelli cabeceou a bola para o gol camaronês, mas o goleiro defendeu.

Já para Camarões a melhor finalização chance de Camarões saiu apenas aos 20 minutos com Choupo-Moting em perigo pela esquerda, mas a defesa brasileira afastou. Tolo respondeu novamente com perigo, mas Ederson defendeu.

Rodrygo teve uma das melhores chances. Em escanteio de Antony, Rodrygo bate de primeira mas a bola vai por fora da rede. Do outro lado, a melhor oportunidade do Camarões veio aos 47 com Mbeumo. Em cruzamento, o meia cabeceou para o gol brasileiro, mas Ederson defendeu.

Jogo morno e sem grandes emoções para ambos os lados. Equilibrado e com chances para os dois, mas sem grande perigo.

O Brasil tenta, mas o goleiro Epassy vai salvando Camarões! #BRA #CMR

Bela defesa! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022

SEGUNDO TEMPO COM VITÓRIA DE CAMARÕES

Para o segundo tempo, Tite não fez mudanças no time. O Brasil começou melhor, mas viu Camarões melhorar o seu estilo de jogo e equilibrar a partida. Aboubakar assustou a defesa brasileiro aos 5 minutos, mas a bola foi longe do gol de Ederson.

Já Alex Telles, com apenas cinco minutos de jogo, teve de ser substituído por Marquinhos. Gabriel Jesus trabalhou o lado ofensivo do Brasil aos 10 minutos. O atacante do Arsenal aproveitou a sobra da bola e tentou abrir o placar, mas não obteve sucesso.

Martinelli, assim como no primeiro tempo, foi um dos responsáveis pelas melhores chances das Seleção Brasileira. O jovem arrancou pela esquerda, mas foi detido por Epassy. Na sequência, Antony cobrou escanteio, Everton Ribeiro ficou com a sobra aos 11 minutos e Militão chutou próximo da entrada da área, mandando a bola para fora.

Assista ao lance.

Goleirão de Camarões quase aceita um chute de Militão! #BRA pic.twitter.com/pF0IrRH54a — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022



No meio da segunda etapa só deu Brasil. Gabriel Martinelli, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães e Antony tiveram boas chances, mas nada de acertar as redes de Camarões. Aos 20 minutos, Pedro finalmente estreou na Seleção Brasileira para a alegria dos flamenguistas. Foi efetivo dentro de campo, mas também não marcou.

A QUALIDADE DO PEDRO EM CAMPO pic.twitter.com/yDlDY9PIv7 — ᴍᴀᴛᴇᴜꜱɪɴʜᴏ⁷ (@matcommenta) December 2, 2022

Camarões conseguiu reagir na reta final, mas sem apresentar perigo à Ederson ou a defesa brasileira. Até que, aos 46, a partida tomou outro rumo. De cabeça, Aboubakar enfiou a bola nas redes para finalmente abrir o placar. Ao comemorar, o jogador tirou a camisa e tomou o segundo amarelo, vermelho.

O Brasil até tentou empatar a partida, mas perdeu a sua invencibilidade com a derrota. Por 1 a 0, a Seleção Brasileira foi derrotada por Camarões.

Classificação final do grupo G na Copa do Mundo

Os dois jogos nesta sexta-feira fecharam a terceira rodada do grupo G na Copa do Mundo. O Brasil perdeu para Camarões na última rodada em 1 a 0, mas ainda se classificou para as oitavas de final onde jogará com a Coreia do Sul.

Suíça venceu Sérvia por 3 a 2, e se garantiu nas oitavas de final.

GRUPO G

1 Brasil - 6 pontos

2 Suíça - 6 pontos

3 Camarões - 4 pontos

4 Sérvia - 1 ponto

Seleções eliminadas da Copa do Mundo; lista atualizada da FIFA Qatar 2022

Adversário do Brasil nas oitavas de final

Quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final vai ser a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar.

Como a equipe brasileira terminou em primeiro lugar na fase de grupos, vai enfrentar o segundo colocado do grupo H, na chave ao lado. Assim todos os grupos, o chaveamento também foi definido pela FIFA em abril deste ano.

Pelo fato de se garantir na liderança, a Seleção Brasileira escapou de uma provável pedreira como Portugal. Com a provável última Copa de Cristiano, o jogador quer mais do que nunca conquistar a vitória e levar o seu time à final da competição.

A partida do Brasil nas oitavas de final será na segunda-feira, 05 de dezembro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

