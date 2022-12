Com o fim da fase de grupos na Copa do Mundo no Catar, saiba quando será o próximo jogo do Brasil

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira aguarda para saber contra quem e quando vai disputar a partida no Catar. O início do mata-mata está marcado para o início de dezembro, entre os oito estádios do país árabe. Saiba quando é o próximo jogo do Brasil na Copa, o estádio, horário e contra quem.

Próximo jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo pode ser na segunda (5 de dezembro) ou terça-feira (6 de dezembro), a partir das 16h (horário de Brasília).

Tudo vai depender da posição em que a Seleção Brasileira fechar a fase de grupos. Se terminar em primeiro lugar, aí joga na segunda-feira contra o segundo colocado do grupo H no Estádio 974, em Doha.

Porém, se o Brasil fechar em segundo, aí jogará o líder do grupo H na Copa do Mundo na terça-feira, no Estádio Lusail, no Catar.

No formato mata-mata, as oitavas de final são disputadas em jogo único, onde o vencedor avança para a próxima fase e o perdedor é eliminado. Não há pontuação ou classificação. Em caso de empate, a prorrogação tem início com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis decidirá quem avança.

Confira os detalhes do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

SEGUNDA-FEIRA (5 de dezembro):

Brasil X 2º H (Portugal, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio 974, em Doha, Catar

OU

TERÇA-FEIRA (6 de dezembro):

1º H (Portugal, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai) X Brasil

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, no Catar

+ É bom? Saiba quem é o goleiro de Camarões que enfrenta o Brasil hoje

Possíveis adversários do Brasil nas oitavas

O Brasil pode jogar contra Portugal, Uruguai, Coreia do Sul ou Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vai depender de quem se classifica no grupo H, chave ao lado do grupo da Seleção Brasileira.

O adversário mais difícil para os brasileiros vai ser Portugal. Com Cristiano Ronaldo e grandes astros do futebol europeu, o elenco busca o seu primeiro título e aquela que pode ser a última disputa de Ronaldo com a sua seleção nacional.

Gana também pode ser um provável adversário difícil. Ao que tudo indica, se o Brasil ficar em primeiro lugar no grupo G, vai enfrentar os africanos.

Chaveamento da Copa do Mundo

Em abril de 2022, a FIFA definiu com o sorteio da fase de grupos o chaveamento completo da edição. De um lado, oito seleções jogam as oitavas enquanto do outro, as oito equipes disputam a classificação.

No formato eliminatório, quem perder o jogo está fora da competição. Nas quartas, o modelo segue o mesmo da fase anterior. Não tem pontos no mata-mata.

Confira o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo.

Chave 1:

Sábado, 03 de dezembro:

Holanda x EUA - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa

Argentina x Austrália - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Ahmad Bin ALi

Segunda-feira, 05 de dezembro:

Japão x Croácia - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Al Janoub

1º G (Brasil) x 2º H - 16h (Horário de Brasília) no Estádio 974

Chave 2:

Domingo, 04 de dezembro:

Inglaterra x Senegal - 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

França x Polônia - 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Terça-feira, 06 de dezembro:

Marrocos x Espanha - 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

1º H x 2º G (Brasil) - 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

O que vem depois das oitavas de final?

Se vencer o jogo das oitavas de final, o Brasil estará classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. Essa é a segunda fase do mata-mata na competição.

A Seleção Brasileira pode enfrentar nas quartas de final as seleções de Japão ou Croácia.

As quartas também são definidas em partida única, onde o vencedor avança e o perdedor volta para casa mais cedo e se despede das chances de levantar a taça de ouro. Em caso de empate, a prorrogação em dois tempos de 15 minutos será iniciada.

Se a igualdade persistir, aí a disputa em penalidades começa.

VEJA AINDA:

Quer saber mais notícias sobre a Copa do Mundo? Confira no portal DCI.