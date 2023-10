Brasil x Uruguai: Neymar vai jogar hoje após polêmica em Cuiabá?

Além do empate em 1x1 entre Brasil x Venezuela, Neymar deixou em aberto se voltaria a jogar pela seleção brasileira após ser atingido com pipocas por um torcedor na Arena Pantanal, em Cuiabá, no último dia 12. Agora, o time brasileiro volta para campo para enfrentar o Uruguai nesta terça-feira, 17 de outubro, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Mas e Neymar: vai jogar ou não? O jogo Brasil x Uruguai começa às 21h (horário de Brasília).

Neymar entra em campo hoje contra o Uruguai nas Eliminatórias?

Mesmo após a polêmica em Cuiabá, o atacante Neymar será titular do time do técnico Fernando Diniz contra o Uruguai hoje. O embate vai ocorrer no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo valendo três pontos.

De acordo com o portal GE, também jogam hoje os craques Rodrygo, Vini Jr. e Gabriel Jesus, mas Diniz não terá Danilo, cortado após sentir dores, com Yan Couto em seu lugar. Carlos Augusto, jovem da base, também deve estrear com a amarelinha. Já Richarlison, sem fazer gols há seis jogos, também está fora.

Já o Uruguai, de Marcelo Bielsa, não tem desfalques para o confronto desta terça-feira. A escalação parcial tem Rochet; Nández, Araújo, Viña, Mathías Olivera; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Maxi Araújo, Pellistri e Darwin Núñez.

Mas o que aconteceu em Cuiabá?

Na quinta-feira passada, 12, ao fim da do jogo do Brasil contra a Venezuela, que terminou em empate após o gol de Bello no segundo tempo, Neymar saiu do gramado visivelmente irritado com o resultado. Enquanto caminhava rumo ao vestiário da Arena Pantanal, um torcedor atirou um saco de pipocas na cabeça do jogador do Al Hilal, que no mesmo instante retornou para brigar com o público.

A briga logo viralizou nas redes sociais e não parou por aí: no dia seguinte, o jornalista José Carlos Araújo garantiu que Neymar brigou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após o empate contra a Venezuela, ameaçando de não entrar em campo contra o Uruguai. O atacante também questionou o fato do mandatório escolher Cuiabá para sediar o confronto. Por isso, o retorno do atacante era incerto.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

Com o fim da data FIFA no mês de outubro, a Seleção Brasileira volta a participar das Eliminatórias da Copa do Mundo em 16 de novembro, contra a Colômbia, no Estádio Metropolitano Barranquilla, às 21h, pela quinta rodada da competição. A TV Globo e o Sportv vão transmitir a partida com exclusividade sob a narração de Luis Roberto.

Até aqui, o Brasil tem duas vitórias e um empate nas Eliminatórias da América do Sul com sete pontos. Por conta do empate contra a Venezuela, na Arena Pantanal, o elenco perdeu a liderança para a Argentina, cujo aproveitamento é de 100% na competição com três vitórias.

O Brasil vai pegar a atual campeã do mundo justamente em novembro, dia 21, no Estádio do Maracanã, pela sexta rodada do torneio qualificatório às 21h30, horário de Brasília. Além de encerrar a programação em 2023, o embate vai decidir quem termina o ano na liderança das Eliminatórias.

