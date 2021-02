Sevilla x Barcelona: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (10/02)

Pela semifinal da Copa do Rei, as equipes do Sevilla e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Quem vencer o confronto ganha vantagem na disputa pela vaga na final. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Sevilla x Barcelona

Ao time do Sevilla, os jogadores Óscar Rodríguez, Acuña, Jesús Navas e Lucas Ocampos são baixas no plantel de Julen Lopetegui.

Possível Sevilla: Bono; Vidal, Kounde, Sergi Gómez, Diego Carlos; Torres, Fernando, Jordan; En-Nesyri, Suso, Papu Gomez.

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não pode contar com Piqué, Araújo, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati, todos com lesões de longa data. Entretanto, Dest, Pjanic e Braithwaite também são desfalques segundo o site oficial do clube.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Mingueza, Umtiti, Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Dembele, Messi, Griezmann.

Confira os jogos da Copa do Rei

Além disso, a semifinal também traz outro jogo da Copa do Rei nesta semana. Confira o confronto e o horário de transmissão.

Ath. Bilbao x Levante – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Sevilla aparece em 4ª posição com quarenta e dois pontos no total. Brigando na parte de cima da tabela, a equipe da Andaluzia não desiste de chegar até a liderança ou até mesmo alcançar uma vaga em competições para a próxima temporada. Dessa maneira, venceu treze jogos, empatou três e perdeu cinco. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Enquanto isso, o Barcelona está em terceiro lugar com quarenta e três pontos. Destronado recentemente pelo Real, o time de Lionel Messi continua na luta para diminuir a diferença com o Atlético de Madrid para, assim, terminar a temporada com o título do Campeonato Espanhol. Ademais, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.