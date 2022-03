Síria x Iraque: onde assistir e horário do jogo hoje (29/03)

Síria x Iraque entram em campo nesta terça-feira, a partir das 10h45 (Horário de Brasília), na última rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia, no Rashid Stadium, em Dubai. Confira quais são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo de hoje.

Nenhuma das equipes tem chances de classificação para a Copa do Mundo.

Onde assistir Síria x Iraque ao vivo

A partida entre Síria e Iraque hoje vai ter transmissão apenas no Star +, a partir das 10h45, pelo horário de Brasília.

O torcedor tem acesso a transmissão do jogo desta terça-feira através do serviço de streaming Star +. A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+Por que a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro?

Escalação de Síria e Iraque

Provável Síria: Madania, Kerdagli, Krouma, Jenyat, Saad Al Ahmad, Hmeisheh, Al Hallak, Al Marmour, Mohammad Anz, Mardikian e Al Dali

Provável Iraque: Jalal Hasan, Younis, Ibrahim, Ali Faez, Kareem, Attwan, Ameer, Ismael, Ali, Bayesh e Hussein

O elenco do Iraque vem em quarto lugar no grupo A com o total de 8 pontos, ou seja, não tem sequer chances de garantir-se na repescagem asiática. Por isso, só entra em campo nesta terça-feira para cumprir tabela e quem sabe terminar em terceiro lugar na tabela.

Do outro lado, a Síria aparece na lanterna com 5 pontos, ou seja, venceu uma partida, empatou outras duas e perdeu seis na competição asiática. Agora, quer vencer o jogo de hoje para quem sabe escapar da última posição e também levar a vitória aos seus torcedores.

O último jogo entre Síria e Iraque aconteceu em 11 de novembro de 2021, pela primeira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa, na temporada atual.

Sob o placar de 1 a 1, as equipes marcaram e ficaram na igualdade com gols de Ammari e Al Somah.

Quantas seleções participam da Copa do Mundo?

Trinta e duas seleções participam da Copa do Mundo da FIFA em 2022. Vinte já estão classificadas para o baile de futebol mais famoso do mundo, enquanto doze ainda tentam a sorte através das Eliminatórias e repescagem em seus continentes.

Já estão garantidas as equipes do Catar, anfitrião, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá.

