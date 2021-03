Sport x Confiança: onde assistir e horário hoje – 23/3

Em último lugar no Grupo B, o Sport recebe o Confiança nesta terça-feira (23), em busca de sua primeira vitória na Copa do Nordeste 2021. Com dois empates e duas derrotas, o Leão enfrenta o Gigante Azulino, que assim como os pernambucanos, não venceram nenhum jogo no Nordestão. Precisando dos três pontos para subirem na tabela, os clubes se enfrentam no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, às 19h (horário de Brasília).

Dois pontos conquistados e o oitavo (último lugar) da chave, está é a campanha do Sport na Copa do Nordeste. Logo depois de estrear na competição com empate diante do Sampaio Corrêa, o Leão perdeu para o CRB, por 2 a 0. No entanto, na rodada seguinte empatou com o 4 de Julho, mas novamente perdeu na sequência. Dessa vez, goleada para o Bahia, por 4 a 0.

Por outro lado, o Confiança embora não tenha vencido nenhum jogo, tem uma campanha com um ponto a mais que a equipe de Jair Ventura. Após estrear no Nordestão com derrota para o Altos, por 2 a 1, os sergipanos engataram uma sequência de três empates seguidos, diante do: CSA (2X2), ABC (1×1) e por fim, com o Salgueiro, sem gols. Com três pontos conquistados, o Gigante Azulino então é sexto colocado do Grupo A.

Sport x Confiança: onde assistir ao vivo o jogo?

A partida entre Sport e Confiança pela Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação do jogo?

Sport : Luan Polli; Ewerthon, Adryelson, Rafael Thyere, Sande, Ricardinho (Ítalo), Ronaldo Henrique (Luciano Juba), Marcão Silva, Gustavo Oliveira (Pablo Pardal), Mikael, Matheusinho.

Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira

Altos x Sampaio Corrêa – 15h45

Sport x Confiança – 19h

Fortaleza x Santa Cruz – 21h30

CSA x Bahia – 21h30

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

