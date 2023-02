Tem como assistir o jogo do Al Nassr x Al Fateh hoje? Horário ao vivo (03/02)

Vice-líder do Campeonato Saudita com um ponto na diferença, o Al Nassr visita o Al Fateh nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, para disputar a vitória e ocupar a primeira posição da classificação. Com início ao meio dia (horário de Brasília), o jogo do Al Nassr vai ser no Jalawi Sports City Stadium.

De maneira inesperada, Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, em dezembro do ano passado tornando-se o jogador mais bem pago do mundo no futebol.

Onde assistir jogo do Al Nassr hoje ao vivo

O jogo do Al Nassr não tem transmissão na TV ou online nesta sexta-feira, às 12h (Horário de Brasília).

Nenhuma emissora de TV no Brasil possui os direitos de transmissão do Campeonato Saudita. Mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo no time, os canais optaram por não comprar os direitos no meio da temporada, o que decepcionou torcedores.

Na questão do streaming, também não dá para assistir porque a plataforma Star Plus optou por não adquirir os direitos do torneio internacional.

A única maneira de acompanhar os momentos do jogo é no perfil @AlNassrFC_EN do clube, pelo Twitter, Facebook ou Instagram. O time não tem perfil em português e por isso todas as postagens são em inglês. O torcedor pode acompanhar somente imagens e lances do jogo.

LEIA: Qual é o salário do Cristiano Ronaldo no Al Nassr em 2023?

Escalações de Al Nassr x Al Fateh

Provável escalação do jogo do Al Fateh hoje: Jacob Rinne; Amaar Al-Dohaim, Ali Alzubaidi, Saadane, Tawfiq Buhumaid; Petros, Sofiane, Nouh; Tawfiq Buhumaid, Batna e Firas Al-Buraikan.

Provável escalação do jogo do Al Nassr hoje: Nawaf; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Al-Ouijami; Al-Sulaiheem, Alkhaibari, Gonzalo Martínez; Anderson Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Al Nassr é eliminado da Supercopa Saudita

O novo time de Cristiano Ronaldo foi eliminado na última quinta-feira, 26 de janeiro, pelo Al-Ittihad FC na semifinal da Supercopa Saudita na temporada.

Por 3 a 1, a equipe adversária levou a melhor e se classificou para a decisão. Na final contra o Al Feiha, o time novamente venceu por 2 a 0 e consagrou-se campeão da competição.

Agora, o Al Nassr briga pelo título do Campeonato Saudita, podendo ser o primeiro triunfo desde a chegada do português no clube.

Você também vai gostar de ler:

Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023: chaveamento e onde assistir