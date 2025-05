Timão e Galo: onde vai passar o jogo Corinthians hoje x Atlético-MG

Saiba onde assistir o jogo do Corinthians e Galo, partida do Brasileirão neste sábado. A escalação está disponível.

O Galo recebe o Timão na Arena MRV neste sábado, 24, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo do Corinthians e do Atlético-MG vai começar às 21h (de Brasília). Os dois times tentam chegar no G-6, zona de classificação para a Conmebol Libertadores.

Onde assistir o jogo do Corinthians e Galo – Brasileirão

A partida entre Atlético e Corinthians neste sábado será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Quer acompanhar o jogo do Galo hoje mas não vai estar em casa? Fique tranquilo torcedor, existem diferentes opções de como assistir ao embate do Brasileirão pela internet. A primeira opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Quem é cliente pode assistir o canal normal e a opção 4K se o seu pacote dispõe do canal. Também é possível ver o jogo de hoje pelo aplicativo do Premiere, seja no celular, smartv, computador ou tablet.

Escalação

O Corinthians de Dorival Júnior deve escalar: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon (José Martínez), André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Memphis Depay viajou com o elenco, mas como vem de lesão, ser;a poupado.

A escalação de Cuca tem Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Bernard (Igor Gomes): Ronny e Hulk (Júnior Santos).