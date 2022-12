Que horas começa o jogo do Brasil na sexta-feira, dia 9 de dezembro - Quartas de Final da Copa

Em clima de final, a Seleção Brasileira joga contra a Croácia nas quartas de final, em busca da classificação até a semifinal da Copa do Mundo. O duelo será nesta sexta-feira, 9 de dezembro, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. O jogo do Brasil está marcado para começar 12h (Horário de Brasília).

Croácia e Brasil se enfrentaram em quatro oportunidades, com três vitórias aos brasileiros e um empate. O time europeu busca a primeira vitória contra o Brasil no histórico de confrontos.

No entanto, quando se trata de sucesso, os croatas conquistaram a classificação até a final da Copa de 2018, enquanto a Seleção Brasileira acabou eliminada em 2014 na semifinal e em 2018 nas quartas.

Em entrevista coletiva, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, classificou o Brasil como o favorito a ganhar o duelo nas quartas, classificando o elenco como "forte e melhor da Copa do Mundo".

Horário do jogo do Brasil nas quartas de final da Copa

A partida está marcada para às 12h, horário de Brasília, direto do Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Torcedores que moram nos estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão assistir ao jogo com o pontapé inicial às 11h, devido ao fuso horário.

No Catar, a partida vai ser realizada às 22h, horário local. O país está seis horas à frente do Brasil.

Data: sexta-feira, 9 de dezembro

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Como assistir o jogo do Brasil na TV

O jogo eliminatório da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia será transmitido na Globo e SporTV, em todo o país ao vivo às 12h (Horário de Brasília).

A Rede Globo é a grande responsável pelos direitos do campeonato de futebol. Só ela pode transmitir os jogos com exclusividade tanto na TV aberta como no canal pago.

Pelo canal principal e também afiliadas, a Globo exibe o jogo do Brasil hoje com a narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thais Matos, Roque Junior, Júnior e Paulo César de Oliveira.

Já o SporTV só disponível na TV paga como as operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, com narração de Milton Leite e comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Transmissão do jogo do Brasil no streaming

Os fãs da Copa do Mundo que preferem assistir ao jogo do Brasil no streaming, têm como opções o GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro no Youtube.

Para os que gostam de assistir a transmissão da Globo, é só sintonizar o site ou o aplicativo do GloboPlay, cadastrar-se na Conta Globo com email, senha e nome completo e acompanhar de graça tanto no site como no aplicativo do dispositivo móvel. Não precisa ser assinante.

Também dá para sintonizar o GE (www.ge.globo.com) e assistir, tanto na Globo pelo SporTV. O FIFA+ também é outra oportunidade de graça, necessário apenas o cadastro na plataformaou no site (www.fifa.com).

O torcedor que gosta do streamer Casimiro, com comentários divertidos, pode assistir no Youtube. Os comentários do streamer fazem a diferença na transmissão.

Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

Oito seleções estão na disputa por uma vaga na semifinal. Todos os jogos das quartas serão realizados na sexta e sábado, em dezembro, por diferentes horários.

Confira os jogos das quartas de final a seguir.

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO

Croácia x Brasil, 12h (Horário de Brasília)

Holanda x Argentina, 16h (Horário de Brasília)

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO

Marrocos x Portugal, 12h (Horário de Brasília)

Inglaterra x França, 16h (Horário de Brasília)

Classificamos para as quartas de final e já iniciamos a nossa preparação para enfrentar a Croácia pela @FIFAWorldCup Anota aí! É sexta-feira! Vamos juntos pela sexta estrela pic.twitter.com/yyAleP9OhH — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 7, 2022

