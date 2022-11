Copa do Mundo 2022 vai passar na Globo? Onde assistir todos os jogos

Saiba se a emissora carioca vai transmitir a Copa do Mundo no Catar em novembro e dezembro

O torcedor se prepara para acompanhar os maiores jogadores em campo com as suas seleções de futebol. Serão sessenta e quatro jogos com muita qualidade para assistir, além de torcer pela Seleção Brasileira em busca do hexa. Mas a Copa do Mundo 2022 vai passar na Globo? Saiba como assistir e como será a programação.

Como será a transmissão da Copa do Mundo 2022 na Globo

Como manda a tradição, a Rede Globo exibir a Copa do Mundo 2022 no Catar e serão mais de 160 horas de transmissão de futebol com todos os jogos exibidos na TV aberta por todo o país ao vivo.

Dos 64 jogos da Copa do Catar, a Globo vai transmitir 56 ao vivo no canal aberto por todo o Brasil. Isso porque na terceira e última rodada, os jogos da mesma chave serão disputados no mesmo horário, e por isso não dá para transmitir dois ao mesmo tempo. Porém, da fase de grupos, mata-mata até a final, a Globo vai transmitir tudo para o torcedor.

A Rede Globo é a dona dos direitos de transmissão do campeonato, ou seja, só ela pode transmitir os jogos na TV aberta. É por isso que a emissora carioca preparou uma super programação e equipe com novos quadros, programas, entrevistas especiais e reportagens sobre o Mundial.

Nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, a emissora preparou três câmeras instaladas no mercado Souq Waqif, do Catar, com projeções de mais de 20 horas por dia. Este será o cenário do 'Central da Copa' e o 'Esporte Espetacular' da Globo, além do 'Seleção Catar', do SporTV.

Luís Roberto, Cléber Machado, Galvão Bueno, Gustavo Villani e Renata Silveira vão comandar as narrações dos jogos de futebol na Globo. Renata será a primeira mulher a narrar jogos da Copa de futebol masculino, enquanto Ana Thais Matos a primeira a comentar.

Você também pode assistir aos jogos da Copa do Mundo ao vivo nos canais do Sportv, na TV fechada, e na plataforma GloboPlay, para quem é assinante ou não.

Leia também: Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2022? Veja anúncio do narrador

Globo vai passar os jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo vai transmitir todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. Como é tradição, Galvão Bueno será o narrador dos confrontos da equipe. Ao seu lado, contará com Roque Júnior, Ana Thaís Matos e Júnior.

Depois que Galvão Bueno testou positivo para Covid-19, internado em São Paulo no Hospital Albert Einstein durante o fim de semana, os torcedores mostraram certa confusão para saber se o profissional iria de fato acompanhar a transmissão.

Como a viagem do narrador teve que ser adiada, ele não vai narrar a abertura no domingo, 20 de novembro. Luís Roberto é quem comandará a transmissão ao lado de Caio Ribeiro e Roger Flores. Enquanto isso, Galvão estreia na quinta-feira, 24 de novembro, com Brasil e Sérvia.

Os jogos do Brasil também serão transmitidos no Sportv.

Como assistir a Globo no celular?

Além de acompanhar as emoções na Globo pela TV, também dá para assistir as imagens do canal ao vivo e de graça pelo dispositivo móvel. Mas você sabe como funciona?

A plataforma de GloboPlay, serviço de streaming, retransmite a programação da Globo de graça em seu aplicativo, tanto para celular como tablet, computador ou até mesmo na smartv. Tudo o que você precisa fazer é baixar o app, se cadastrar na Conta Globo e sintonizar o canal da Globo na programação.

É isso mesmo torcedor, você pode assistir todos os jogos da Copa de graça em seu celular. Não é preciso ser assinante para encontrar a programação de graça. Porém, o torcedor que gosta de ver tudo pelo Sportv tem que obter a emissora em seu pacote de assinante para assistir.

Só dá para assistir a TV Globo de graça. Nenhum outro canal pago estará disponível.

