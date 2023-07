Copa do Mundo Feminina vai ser na Austrália e Nova Zelândia. Foto: DCI

Transmissão da Copa do Mundo Feminina 2023 online e de graça ao vivo

Se você é apaixonado por futebol não vai querer perder a Copa do Mundo Feminina, torneio que reúne trinta e duas seleções e as maiores jogadoras de todos os tempos como Marta, Megan Rapinoe e Alexia Putellas. Confira aqui no portal DCI como assistir as partidas na internet ao vivo e de graça para não perder nada.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA é realizada de quatro em quatro anos. A primeira edição foi em 1991, na China, com apenas doze seleções. Hoje, a competição traz pela primeira vez 32 elencos dos mais diferentes continentes. Elas vão se enfrentar pelo troféu mais valioso do planeta.

Austrália e Nova Zelândia serão os dois países anfitriões do Mundial da FIFA este ano. Na partida de estreia na competição entre Nova Zelândia e Noruega o estádio recebeu 42.137, o maior público da história do futebol no país neozelandês.

As equipes vão jogar três rodadas na fase de grupos onde os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. Daí, disputam as quartas de final, semifinal e a final, além da medalha de bronze ao terceiro lugar.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Como assistir a Copa do Mundo Feminina online

Além de acompanhar a Copa do Mundo Feminina na Globo e Sportv o torcedor fanático também pode ver todos os lances e confrontos nas plataformas digitais e o melhor: de graça. Isso porque a CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube, vai disponibilizar a transmissão de todos os jogos de graça.

Além disso, o Globoplay, o FIFA+ e o GE são opções para o torcedor ver ao vivo cada uma das partidas. Mas como sintonizar cada uma das plataformas?

Confira o guia completo que o portal DCI preparou.

CazéTV:

O canal do influenciador Casimiro, a CazéTV no Youtube, vai transmitir de graça todos os jogos da Copa do Mundo Feminina para os internautas em todo o Brasil. Não precisa se inscrever ou pagar nada para acompanhar.

Para assistir o Mundial de futebol feminino é só acessar o site do Youtube pelo computador ou o aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet. Digite na barra de pesquisas 'CazéTV' e clique na primeira opção com o ícone do Cazé. Depois, vá na opção "ao vivo" e assista qual partida quiser.

Globoplay:

O torcedor pode acompanhar a retransmissão da TV Globo e Sportv na plataforma Globoplay. Na Globo, é possível ver os jogos do Brasil sem ser assinante, enquanto o canal pago é necessário ser assinante do streaming.

Entre no site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo Globoplay. Depois, faça o cadastro na Conta Globo gratuitamente com email, nome completo e senha. Em seguida, vá na opção "Agora na TV" e clique no canal que quer assistir. Lembre-se que o Sportv somente quem tem a TV paga ou é assinante do Globoplay pode ver.

GE:

O GE, site de notícias do Grupo Globo, vai disponibilizar em simulcast todos os jogos que serão exibidos na Globo e também no Sportv. O sistema é o mesmo do Globoplay, os confrontos da Globo funcionam de graça e o canal Sportv apenas para quem é cliente.

Entre no site www.ge.globo.com ou baixe o aplicativo no celular, Android ou iOS, ou qualquer outro dispositivo móvel Na sequência, faça o cadastro na Conta Globo de graça. Depois, vá ao menu principal e clique no jogo quer quer assistir.

FIFA+:

Assim como foi na Copa do Mundo de futebol masculino em 2022, o aplicativo FIFA+ também vai disponibilizar a transmissão de todos os embates da edição.

Acesse www.fifa.com ou baixe o aplicativo. Daí, faça o cadastro gratuito com email, senha e nome completo no site. Depois, escolha qual partida quer ver.

Quantas seleções participam da Copa do Mundo?

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina traz 32 seleções na fase de grupos. O Brasil é um dos únicos elencos que disputou todas as edições do torneio, assim como os Estados Unidos.

O sorteio da FIFA definiu os oito grupos de quatro para a primeira fase. A competição segue o mesmo sistema do futebol masculino, onde os integrantes se enfrentam por três rodadas e, aí, os dois melhores vão para as oitavas de final.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo Feminina em 2023 na Austrália e Nova Zelândia.

GRUPO A: Filipinas, Noruega, Nova Zelândia e Suíça

GRUPO B: Austrália, Canadá, Irlanda e Nigéria

GRUPO C: Costa Rica, Espanha, Japão e Zâmbia

GRUPO D: China, Dinamarca, Haiti e Inglaterra

GRUPO E: Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã

GRUPO F: Brasil, França, Jamaica e Panamá

GRUPO G: Argentina, Itália, Suécia e África do Sul

GRUPO H: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos

Quais dias o Brasil joga na Copa Feminina 2023?

A Seleção Brasileira de futebol feminino vai jogar três dias na fase de grupos da Copa do Mundo e, aí, se carimbar o passaporte, vai para a etapa eliminatória em busca da tão desejada vaga na final.

O Brasil está no grupo F com Jamaica, França e Panamá. Se terminar em primeiro ou segundo vai enfrentar nas oitavas de final a Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos.

Segunda-feira, 24/07 - Brasil x Panamá

Primeira rodada do grupo F

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Sábado, 29/07 - Brasil x França

Segunda rodada do grupo F

Horário: 07h

Local: Estádio Brisbane

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Quarta-feira, 02/08 - Brasil x Jamaica

Terceira rodada do grupo F

Horário: 07h

Local: Estádio Melbourne Rectangular

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

+ Quem fica com a taça da Copa do Mundo?