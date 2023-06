Transmissão do jogo do Brasil x Guiné hoje de graça na TV e online - 17/06

Transmissão do jogo do Brasil x Guiné hoje de graça na TV e online – 17/06

O amistoso entre o Brasil e Guiné será disputado em Barcelona, no Estádio Cornellà-El Prat, na Espanha, neste sábado, 17 de junho, a partir das 16h30min. O jogo do Brasil tem transmissão ao vivo para todo o país na televisão e na internet.

Este é o segundo jogo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar. O interino Ramon Menezes é quem comanda o elenco neste sábado.

Transmissão jogo do Brasil hoje ao vivo na TV

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil e Guiné na Globo e SporTV neste sábado ao vivo.

Na TV aberta, a cobertura começa após 'Caldeirão com Mion' sob narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores. Dá para assistir do conforto do seu sofá em qualquer lugar do Brasil.

Já no SporTV, canal pago, é Milton Leite quem vai narrar o amistoso contra Guiné ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir jogo do Brasil hoje: Globo, SporTV, GloboPlay e GE

Como assistir jogo da Seleção Brasileira na internet hoje

Para acompanhar o amistoso entre Brasil e Guiné na internet, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay ou o portal GE no navegador do computador ou em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

As duas opções estão disponíveis de graça. Como a Globo é um canal de TV aberta, ambas as plataformas realizam uma cobertura simulcast com a programação em tempo real, ou seja, não precisa ser assinante para acessar e assistir o jogo do Brasil.

Como assistir o jogo do Brasil no GloboPlay?

No serviço de streaming você pode acessar www.globoplay.globo.com ou entrar no aplicativo direto. Clique no menu localizado à esquerda e faça o seu cadastro na Conta Globo, é de graça.

Depois, vá novamente ao menu principal e escolha a opção "agora na TV". Clique no ícone da Globo e acompanhe em tempo real a programação da emissora aberta.

Como assistir o jogo do Brasil no GE?

Para acompanhar o confronto entre Brasil e Guiné de graça no GE é só acessar o portal de notícias (www.ge.globo.com.br), clicar no vídeo ao vivo no momento da partida e acompanhar a transmissão.

Lembrando que é necessário acessar a sua Conta Globo no GE, é de graça para se cadastrar. O site retransmite a programação da TV Globo.

Saiba onde assistir os próximos jogos da Data Fifa em 2023 por continente

Escalações de Brasil x Guiné

Para o amistoso deste sábado, a seleção brasileira terá Vini Junior, Rodrygo e Richarlison na linha de ataque.

Já Guiné deve manter a mesma escalação das partidas anteriores.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Ayrton Lucas, Militão; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Vini Junior, Rodrygo e Richarlison.

Guiné: Koné; Conte, Sow, Diakhaby, Sylla; Diawara, Ilaix Moriba, Guilavogui, Naby Keita, Kamano; Guirassy.

Arbitragem do amistoso

O árbitro Andris Treimanis, da Letônia, vai apitar o jogo do Brasil contra Guiné neste sábado, em Barcelona, na Espanha. Experiente, o juiz integra o quadro da FIFA desde 2011, com mais de 400 jogos na carreira, de acordo com o portal UOL.

Esta é a primeira vez que Andris apita um jogo da Seleção Brasileira. Ele, entretanto, já trabalhou em dois confrontos da seleção sub-17, segundo o UOL.

Os assistentes serão Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs, também da Letônia. No VAR, árbitro de vídeo, o espanhol Albert Avalos será responsável por analisar cada lance do amistoso.

Amistoso Internacional

BRASIL 🇧🇷x🇬🇳 GUINÉ 📆 17 de junho

🏟️ RCDE, Barcelona🇪🇸 Árbitro: Andris Treimanis (LVA🇱🇻)

A1: Haralds Gudermanis 🇱🇻

A2: Aleksejs Spasennikovs 🇱🇻 pic.twitter.com/nozfSqcmzd — De Olho No Apito (@deolhono_apito) June 13, 2023

Qual foi o último jogo da Seleção Brasileira?

O último jogo da Seleção Brasileira foi em 25 de março, sábado, contra o Marrocos, em amistoso internacional na temporada atual. O compromisso foi o primeiro do elenco canarinho após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Por 2 a 1, o elenco africano levou a melhor e venceu o amistoso com gols de Boufal e Sabiri. Casemiro descontou para os brasileiros no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos. Ramon Menezes dirigiu o elenco brasileiro no amistoso, que também não contou com Neymar.

Assista os melhores momentos do último jogo do Brasil.



Leia também:

Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?