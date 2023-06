Uruguai x Nicarágua: onde assistir jogo do Uruguai hoje em amistoso - 14/06

O Estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco do amistoso entre Uruguai e Nicarágua nesta quarta-feira, 14 de junho, durante a data FIFA no mês. Com início às 20h30, horário de Brasília, o jogo do Uruguai terá transmissão ao vivo na televisão e na internet.

O jogo marca a estreia do treinador Marcelo Bielsa sob o comando da Seleção do Uruguai.

Onde vai passar jogo do Uruguai hoje ao vivo

O SporTV transmite na TV paga o jogo do Uruguai contra Nicarágua às 20h30. Nenhuma emissora da televisão aberta transmite o amistoso nesta quarta-feira. Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Horário: 20h30, oito e meia da noite

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu

Onde assistir jogo do Uruguai hoje: SporTV e GloboPlay

Quem é o novo técnico da Seleção do Uruguai?

O treinador Marcelo Bielsa, de 67 anos, é o novo treinador do Uruguai. Após o fracasso do elenco na Copa do Mundo do Catar, eliminado na fase de grupos, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) decidiu contratar o argentino e demitir Diego Alonso.

Nos amistosos de março deste ano, o interino Marcelo Broli comandou a Celeste. O time ganhou da Coreia do Sul por 2 a 1 e empatou com o Japão em 1 a 1.

Bielsa estava sem trabalho desde que deixou o Leeds, na Inglaterra. Ele fica até 2026, ou seja, será o responsável por levar o grupo uruguaio até a Copa América, em 2024, nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.

Além de Uruguai, Bielsa também treinou a Argentina entre 1998 e 2004, e o Chile em 2017 e 2011. Tem passagens por Newell's Old Boy, Atlas, América do México, Vélez, Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique de Marseille, Lazio, Lille e Leeds.

Relembre a última lista de convocados da Seleção Brasileira para amistoso de junho 2023

Escalações de Uruguai x Nicarágua

Para o amistoso desta quarta-feira, ambos os treinadores vão testar os titulares.

Uruguai: Rochet; Varela, Facundo González, Vinã, Mauricio Lemos; Fabrício Díaz, Emi Martínez, Carballo; Pellistri, Rossis e Luciano Rodríguez.

Nicarágua: Alyer López; Juan Rodríguez, Mervin Fletes, Christian Reyes, Rodríguez; Junior Arteaga, Serapio, Medina; Talavera, Luis Fernando Coronel e Hernández.

Por que Suárez não foi convocado?

O técnico Marcelo Bielsa convocou 31 jogadores no início de junho para os dois amistoso na data FIFA deste mês. No entanto, a ausência de Luis Suárez, jogador do Grêmio, chamou a atenção. Em sua apresentação, o treinador argentino falou sobre o fim do 'ciclo' dos ídolos uruguaios na seleção.

Além de Suárez, também ficaram fora Arrascaeta, do Flamengo, e Cavani, outro medalhão da equipe. As novidades de Bilsa para a Seleção do Uruguai incluem Rossi, Pellistri e Braian Rodríguez.

GOLEIROS: Rochet, Israel, Mele e Rodríguez

DEFENSORES: Méndez, Lemos, Boselli, González, Sebastián Cáceres, Pumita Rodríguez, Ponte, Piquerez, Viña

MEIAS: Olaza, Emiliano Martínez, Fabricio Díaz, Carballo, Vecino e Rodrigo Zalazar

ATACANTES: Maximiliano Araújo, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Canobbio, Pellistri, Diego Rossi, Luciano Rodríguez, Duarte, Arezo, Viñas e Borbas.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 Lista de convocados por Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de junio. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/R1TCqH1KIt — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 2, 2023

Agenda do Uruguai no mês de junho

Além de enfrentar a Nicarágua, a Seleção do Uruguai também terá outro compromisso no mês de junho.

Uruguai x Nicarágua

Quarta-feira, 14/06 às 20h30

Estádio Centenário, em Uruguai

Uruguai x Cuba

Terça-feira, 20/06 às 20h30

Estádio Centenário, em Uruguai

Leia também:

Convocação da Seleção Brasileira completa para os amistosos de junho 2023