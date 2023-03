Botafogo vai enfrentar o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Vítor Silva/ BFR

Partida na primeira fase da Copa do Brasil entre Sergipe e Botafogo será transmitido na TV e também no streaming

Jogo do Botafogo hoje na Copa do Brasil: qual canal vai passar e horário (02/03)

Jogo do Botafogo hoje na Copa do Brasil: qual canal vai passar e horário (02/03)

Copa do Brasil

Sergipe e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 02 de março, no Estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira fase da Copa do Brasil na temporada. O jogo do Botafogo tem início às 20h (Horário de Brasília), onde o vencedor avança para a próxima fase e elimina o oponente da competição.

Em caso de empate, o Botafogo avança direto para a segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo hoje tem transmissão no SporTV, Premiere e GloboPlay às 20h.

Os canais da TV paga exibem com exclusividade o duelo entre Sergipe e Botafogo nesta quinta-feira para todo o Brasil. É só ligar o televisor e curtir a transmissão ao vivo.

O pay-per-view é só para assinantes. O torcedor deve comprar o pacote de canais em valor extra na mensalidade para assistir aos jogos disponíveis.

O GloboPlay é um serviço de streaming para assinantes. Sob responsabilidade da Rede Globo, dá para assistir a retransmissão dos canais na plataforma. Basta baixar o aplicativo nos dispositivos móveis ou acessar o site da empresa.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão, em Aracaju,

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

+ Copa do Brasil 2023: guia de como assistir os jogos na TV e online

Escalações:

Provável escalação do Sergipe hoje: Dida; Augusto Potiguar, Pablo, André Penalva, Ian; Diego Aragão, Fabiano, Wescley; Abner, Pedro Henrique e Ronan.

Provável escalação do Botafogo hoje: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Lucas Piazon; Victor Sá e Tiquinho.

Atletas relacionados para o duelo com o Sergipe, pela Copa do Brasil. 📄⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7hKL9LFZim — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 1, 2023

Quem o Botafogo vai pegar na segunda fase?

O Botafogo vai jogar contra o Athletic Club ou o Brasiliense na segunda fase da Copa do Brasil se vencer o Sergipe nesta quinta-feira.

Com o chaveamento da primeira e segunda fase já definidos pela CBF, as equipes já sabem quem poderão enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil.

O jogo entre Athletic Club e Brasiliense será jogado na quarta-feira, 01 de março, às 20h (Horário de Brasília).

O Botafogo é o favorito a avançar para a segunda fase. No entanto, o Sergipe também pode surpreender em campo, principalmente em uma competição que entrega premiações milionárias.

Quem perder está fora da Copa do Brasil.

Leia também

Classificação do Campeonato Carioca 2023: veja a tabela