Futebol

Youtube ao vivo: assistir o jogo do Flamengo X PSG ao vivo hoje

Jogo começa agora às 14 horas

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje YOUTUBE Foto: DCI

O Flamengo enfrenta o PSG nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, a partir das 14h (Horário de Brasília), em jogo da final do Intercontinental de clubes. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje e a boa notícia é que dá para assistir de graça pelo Youtube.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A partida do Flamengo x PSG vai passar pela TV Globo. Globo, SporTV, GE TV, Globoplay, CazéTV e Fifa+. Para quem não está em casa ou prefere assistir pela internet, o jogo também terá transmissão pelo Youtube.

CazéTV: o canal transmite jogos ao vivo gratuitamente pelo YouTube, com narração mais informal e interação com o público.

Passo a passo para assistir:

  • Abra o YouTube no seu dispositivo.
  • Pesquise por CazéTV ou acesse diretamente o canal oficial.
  • No horário da partida, clique na transmissão ao vivo disponível.
  • Assista ao jogo em tempo real, sem necessidade de cadastro ou pagamento.

GE TV: esse é um canal digital gratuito com programação esportiva ao vivo, incluindo partidas de futebol quando há liberação de direitos.

Passo a passo para assistir:

  • Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
  • Procure pelo canal GE TV ou GE Globo.
  • Verifique se há transmissão ao vivo programada para o horário do jogo.
  • Clique na live assim que a partida começar.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

