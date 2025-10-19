Horário da corrida de Fórmula 1 no GP dos EUA hoje

Neste domingo, 19 de outubro, tem corrida da Fórmula 1 com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A etapa da F1 acontece em Austin, onde o Circuito das Américas, a partir das 16h.

Veja como ficou o grid de largada

Onde assistir a corrida hoje da Fórmula 1

O GP dos Estados Unidos começa às 16h, horário de Brasília, e os fãs do esporte podem assistir ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível todo o país.

A corrida é a primeira etapa de uma rodada dupla com o Grande Prêmio da Cidade do México, seguida em novembro por viagens ao Brasil e Las Vegas, a série de corridas nas Américas pode ter um papel fundamental no resultado final da luta pelo Campeonato de Pilotos deste ano.

Pista do Circuito das Américas

Dos novos circuitos permanentes que se juntaram ao calendário nas últimas duas décadas, o Circuito das Américas é certamente um dos melhores.

O traçado ondulado de 5,5 km e 20 curvas, construído nos arredores de Austin, rapidamente se tornou um sucesso entre os pilotos quando estreou em 2021 como a primeira casa da F1 feita sob medida nos EUA.

Também havia uma sensação de familiaridade, já que o design da pista foi inspirado em algumas das pistas mais famosas da Europa. O circuito ainda tem sua própria característica marcante, a subida íngreme até a primeira curva, que tem sido palco de inúmeras ultrapassagens e incidentes polêmicos nos últimos 13 anos, quando os pilotos entram roda a roda na ampla zona de frenagem antes de voltarem a descer em direção aos Esses.