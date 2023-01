Jogo do Djokovic em Australian Open 2023: horário e onde assistir a semifinal

No Australian Open, o sérvio Novak Djokovic entra em quadra na manhã desta sexta-feira, 27 de janeiro, para enfrentar o norte-americano Tommy Paul na semifinal do simples masculino. O jogo do Djokovic no torneio vai começar às 5h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao jogo de tênis hoje.

Como assistir o jogo do Djokovic hoje no Australian Open

O jogo do Djokovic no Australian Open hoje vai passar na ESPN 2 e Star + às 5h30, horário de Brasília.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do torneio de tênis na temporada. Para todo o Brasil ao vivo, a emissora exibe o duelo entre os tenistas na manhã desta sexta-feira.

Porém, canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obtê-lo na programação para assistir.

Outra opção é o Star +, plataforma de streaming para assinantes. O torcedor tem acesso no dispositivo móvel como celular, tablet, videogames e smartv, além do site.

Todos os jogos são transmitidos aqui no Brasil na madrugada e manhã, já que a Austrália está 14 horas à frente de Brasília.

Leia: Relembre a final do torneio de Wimbledon 1996

Quem Djokovic pode enfrentar na final?

Se vencer Tommy Paul na manhã desta sexta-feira, Djokovic vai para a final do simples masculino no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada no tênis.

Ele vai enfrentar o vencedor do outro duelo na semifinal, podendo ser Karen Khachanov ou Stefanos Tsitsipas.

Djokovic teve um longo caminho até a semifinal. Passou por Roberto Carballés Baena na primeira fase, Couacaud na segunda rodada e Grigor Dimitrov na terceira rodada. Depois, bateu Alex de Minaur nas oitavas e Rublev nas quartas.

A final está marcada para a madrugada de domingo, 29 de janeiro, sem horário definido.

SEMIFINAL:

Karen Khachanov x Stefanos Tsitsipas - Sexta-feira, 27/01 às 00h30

Djokovic x Tommy Paul - Sexta-feira, 27/01 às 5h30

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 - Domingo, 29/01 com horário a ser definido

+ Últimas noticias do caso de Daniel Alves: atualização da prisão do jogador

Qual é a premiação do Australian Open 2023?

O vencedor do simples masculino e feminino no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada no tênis, vai embolsar 2 milhões de dólares, mais que R$ 10 milhões, segundo o GE.

Além do valor em dinheiro, os campeões também vão levar para casa os troféus que simbolizam a vitória na grande final entre as categorias. A organização do Australian Open disponibiliza todas as informações no site oficial.

Além do prêmio para o campeão, da primeira fase até a decisão também ganham prêmios em dinheiros, mas em valores menores.

Na disputa de duplas, a premiação é 500 mil dólares, aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Ainda segundo o portal GE, a categoria duplas mistas levam 552 mil reais como premiação.

Leia também:

Quem vai jogar a Supercopa do Brasil 2023?