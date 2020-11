Bologna x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

A sétima rodada do Campeonato Italiano, a Série A, apresenta neste domingo (08) o jogo entre Bologna x Napoli, às 14h, no Estádio Renato Dall’Ara, na Itália. Ademais, saiba onde assistir.

O time visitante vai em busca da vitória para alcançar as primeiras posições da tabela. Já os donos de casa precisam do resultado a qualquer custo para se afastar do perigo de chegar até a zona do rebaixamento. Todavia, este é o jogo de número 123 pelo Italiano.

Bologna x Napoli: onde assistir?

A partida entre Bologna x Napoli tem transmissão da BAND, na tv aberta, e também na TNT, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma do EI Plus.

Situação das equipes na temporada

Entre os dois, apenas o Napoli joga competições internacionais.

Pela Liga Europa, o time napolitano venceu o Rijeka por 2 a 1. Desta maneira, está em segundo lugar, com seis pontos, portanto, vencendo dois jogos e perdendo um.

Já no Campeonato Italiano, o clube ocupa o 5º lugar, com onze pontos. Até o momento, são quatro vitórias e duas derrotas. Se vencer, tem chances de beliscar a terceira ou quarta posição.

Por outro lado, o Bologna não vem tão bem assim, pois está em 14º, com seis pontos. O time conquistou apenas dois triunfos na Série A, sendo um deles o seu último jogo onde venceu por 3 a 2 o Cagliari. Além disso, perdeu quatro partidas.

Possíveis escalações de Bologna x Napoli

O time da casa possui muitas faltas por lesão. Segundo o site oficial do clube, Andreas Skov Olsen passará por uma cirurgia depois de se machucar em jogo pela Seleção.

Gary Medel, Andrea Poli, Federico Santander, Mitchell Dijks, Sansone e Mbaye também estão indisponíveis.

Provável Bologna: Skorupski; Lorenzo di Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Riccardo Orsolini, Soriano, Barrow; Rodrigo Palacio.

Por outro lado, para o bem de Gatusso, o time azul não possui baixas. Por isso, deve entrar em campo com o mesmo esquema e elenco dos últimos jogos, principalmente por poder contar com o retorno de Insigne, um reforço inegavelmente importante.

Provável Napoli: Ospina; Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Outros jogos da Série A neste domingo

Por fim, você também pode acompanhar estes cinco jogos pela rodada do Campeonato Italiano.

Lazio x Juventus – 08h30

Genoa x Roma – 11h

Atalante x Inter – 11h

Torino x Crotone – 11h

Milan x Verona – 16h45