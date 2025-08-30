Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Holanda 2025 sábado

Classificatório para o GP da Holanda de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 está de volta após duas semanas de férias com sua 15ª etapa no Grande Prêmio da Holanda. Neste sábado, 30 de agosto, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Zandvoort com todas as emoções que o esporte exige.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 10 horas, de Brasília. A qualificação para o GP da Holanda usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 11h.

Lando Norris venceu três das últimas quatro corridas antes da pausa de três fins de semana, reduzindo a vantagem de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri, no Campeonato de Pilotos para apenas nove pontos, no que está se tornando uma batalha pelo título cada vez mais intensa.

Norris vai querer manter seu ritmo e estará confiante em fazê-lo em um circuito onde venceu em grande estilo há um ano, silenciando o exército laranja de fãs de Max Verstappen e dando à Red Bull uma rara derrota em 2024.

Pista do GP da Holanda

O Grande Prêmio da Holanda retornou ao calendário da F1 em 2021 após uma ausência de 36 anos, e o circuito de Zandvoort – que foi completamente reformulado – sediará o evento novamente em 2025.

Localizada nas dunas do litoral do Mar do Norte da Holanda, a meia hora de Amsterdã, Zandvoort sediou pequenas corridas em circuitos de rua na década de 1930.

Após a Segunda Guerra Mundial, estradas foram alargadas e interligadas, resultando no projeto de um circuito. Inicialmente atribuída aos esforços de John Hugenholtz, a decisão foi tomada pela Associação Real Holandesa de Motociclismo, a conselho de Sammy Davis, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 1927.

A primeira corrida ocorreu em 1948, sob o nome de Grande Prêmio de Zandvoort, com o príncipe Bira, da Tailândia, levando a bandeira quadriculada. Louis Rosier venceu em 1950 e 1951, enquanto o Grande Prêmio da Holanda finalmente se tornou parte do Campeonato Mundial de F1 em 1952.