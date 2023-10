Treino livre F1 hoje: horário e onde assistir GP do México 2023

Max Verstappen já é campeão da Fórmula 1, mas a temporada tem que continuar e nesta sexta-feira, 27 de outubro, o Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, recebe o treino livre pelo Grande Prêmio do México, a 19ª etapa do calendário. A etapa começa às 15h30 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Onde assistir o treino F1 hoje no México?

Os dois treinos livre da F1 nesta sexta serão transmitidos no canal Bandsports, site da Band e Bandplay ao vivo para todo o país. O primeiro treino livre tem início às 15h30, horário de Brasília, e o segundo começa às 19h. A Band não exibe a Fórmula 1 hoje.

Também é possível assistir o treino F1 hoje de graça no site www.band.uol.com.br e na plataforma de streaming Bandplay.

Os pilotos e as equipes utilizam os treinos livre para definir as estratégias do fim de semana, em especial para a prova de domingo. Também usam os treinos para conhecer e trabalhar com os novos pneus indicados pela Pirelli na etapa mexicana, essencial para a realização de uma nova prova.

Sexta-feira, 27/10:

Treino livre 1 - 15h30 (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino livre 2 - 19h (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Sábado, 28/10:

Treino livre 3 - 14h30 (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino classificatório - 18h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 29/10:

GP do México - 17h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Como funciona o treino livre na Fórmula 1?

Com todos os 20 pilotos na pista, o fim de semana no México traz três treinos livres, dois na sexta-feira e um no sábado sob o mesmo objetivo: dar aos pilotos a oportunidade de treinar para a corrida de domingo. Os treinos livres não dão pontos para os competidores ou bônus na temporada.

Diferente do qualificatório, o treino livre não tem regras. A sessão dura uma hora ou até mais dependendo das circunstancias da prova, como em casos de bandeira amarela ou vermelha. O piloto entra na pista e pode sair dela quando desejar, dando quantas voltas quiser. A classificação é definida através do tempo e de voltas que cada piloto deu no treino livre.

A primeira sessão de treino livre acontece sempre na sexta-feira, utilizada como reconhecimento de pista, verificação dos pneus e também de simuladores. Já o segundo treino livre é realizado também na sexta, mais tarde, sob o mesmo pretexto.

O terceiro e último treino livre é feito no sábado para dar os últimos toques para a qualificação ou sprint, que definirá as posições da largada na corrida de domingo. A exceção acontece durante os finais de semana com a corrida sprint, com apenas uma sessão de treino livre na sexta.

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez

Localizado na Cidade do México, o Autódromo Hermanos Rodriguez de 4.304 quilômetros e 71 voltas será o palco da 19ª etapa da Fórmula 1 em 27, 28 e 29 de outubro.

Segundo a F1, o circuito foi construído em 1959 após a ideia dos irmãos Ricardo e Pedro Rodriguez. O Presidente mexicano Adolfo Lopez Mateo acatou a proposta dos irmãos e construiu o primeiro circuito que, mais tarde, seria utilizado para integrar o calendário da Fórmula 1. Em menos de um ano, surgiu o Autódromo Hermanos Rodriguez.

A primeira corrida fora do campeonato aconteceu em 1962, enquanto o primeiro Grand Prix só aconteceu em 1963, vencida por Jim Clark. A prova mexicana passou anos fora do calendário, mas retornou em 2015. A pista fica a mais de 2 km acima do nível do mar, o que melhora a experiência.

O destaque é a curva Peralta, dividida ao meio, com passagem pelo antigo estádio de beisebol Foro Sol.

