Ao vivo: final Brasil x Itália vôlei masculino vai passar na Globo

O Brasil tem decisão importante no Pré-Olímpico de vôlei masculino neste domingo, 8 de outubro, pela última rodada da competição, e vai enfrentar a Itália. Como o duelo é necessário para a seleção brasileira conseguir a vaga olímpica de Paris no ano que vem, a partida terá transmissão na TV Globo e Sportv 2.

+ Ídolo da Seleção, saiba se Darlan é irmão de Alan do vôlei

Globo vai transmitir o jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Com narração de Luis Roberto e comentários de Fabi Alvim e Nalbert, a TV Globo vai transmitir na TV aberta o último jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino dentro do programa 'Esporte Espetacular', às 10h, horário de Brasília, de graça para todo o país.

Quem já está acostumado com a TV paga pode sintonizar o Sportv 2, disponível também para todos os estados do país neste domingo. Aqui, quem narra é Jader Rocha ao lado de Marco Freitas, especialista em vôlei. É preciso ter o canal na programação da operadora para assistir.

O jogo entre Brasil e Itália de ambas as seleções no Pré-Olímpico, portanto é certo dizer que os treinadores vão escalar os melhores jogadores do elenco para entrar em quadra.

TV aberta: Globo

TV fechada: Sportv 2

Veja a classificação dos grupos do Pré-Olímpico de vôlei masculino atualizada

Como assistir Brasil x Itália de Vôlei na internet?

Para quem vai estar fora de casa no momento da partida de vôlei, a opção é ligar a transmissão no celular para não perder nada do Brasil em sua última disputa do Pré-Olímpico masculino.

Existem três opções para assistir o jogo contra a Itália na internet, e uma delas é 100% gratuita.

GLOBOPLAY:

Como a Globo é um canal de televisão aberto, dá para assistir a programação ao vivo no Globoplay, plataforma de streaming de áudio e vídeo sob demanda. Não precisa de assinatura para ver a retransmissão da TV Globo, basta acessar www.globoplay.globo.com ou o aplicativo, cadastrar-se de forma gratuita na Conta Globo.

Feito isso, você deve clicar em 'Agora na TV' e procurar no mosaico de programação a emissora. Também dá para ver o Sportv em tempo real, mas aí é necessário ter pacote de assinatura Globoplay.

CANAIS GLOBO:

Quem tem a TV paga em casa tem acesso gratuito ao aplicativo Canais Globo. Isso porque a plataforma é uma distribuição dos canais pagos que o grupo administra, como os três Sportv, GloboNews, Premiere e o Universal Chanel com filmes e séries.

Acesse www.canaisglobo.com ou baixe o aplicativo, cadastre-se com o email e senha da sua assinatura na operadora, clique em 'canais' e escolha o Sportv ao vivo para assistir.

VB TV:

Aqueles que não tem nem a televisão paga em casa, conta no Globoplay ou simplesmente querem ver a transmissão de uma maneira diferente, é possível baixar o VB TV, pay-per-view da federação. Mas lembre-se que tem que ser assinante para ver o conteúdo.

Digite www.vb.tv no navegador, escolha o pacote que deseja comprar, o Premium ou Praia, preencha o cadastro de forma gratuita, finalize com as informações sobre pagamento e, aí, retorne ao menu principal para escolher o jogo do Brasil e Itália no horário determinado.

Dá para assistir o VB TV no computador, celular, tablet ou smartv.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira jogou seis partidas no Pré-Olímpico de vôlei masculino até aqui, com vitórias contra Catar, República Tcheca, Ucrânia, Cuba e Irã, e derrota para a Alemanha. Com 13 pontos, o elenco brasileiro chega para disputar a última rodada contra a Itália.

Todos os jogos do grupo A acontecem no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, local onde o Brasil conquistou a sua terceira medalha de ouro em 2016.

Sábado, 30.09 – Brasil 3 x 0 Catar (25/16, 25/19 e 26/24)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Domingo, 01.10 – Brasil 3 x 2 República Tcheca (22/25, 25/16, 25/20, 21/15 e 16/14)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Terça-feira, 03.10 – Brasil 1 x 3 Alemanha (25/21, 19/25, 19/25 e 26/28)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Quarta-feira, 04.10 – Brasil 3 x 2 Ucrânia (36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Sexta-feira, 06.10 – Brasil 3 x 1 Cuba (23/25, 25/18, 25/20 e 25/20)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Sábado, 07.10 – Brasil 3 x 0 Irã (25/19, 25/20 e 25/23)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

08.10 (domingo) – Brasil x Itália, às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: TV Globo, Sportv 2 e VB T8

Veja a tabela do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia