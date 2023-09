Thaisa é destaque do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

Brasil x Porto Rico: horário do jogo Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico – 20/09

Após a vitória acirrada contra a Bulgária ontem, o time do Brasil de vôlei feminino volta a jogar na madrugada desta quarta-feira, 20 de setembro, contra Porto Rico pela quarta rodada do Pré-Olímpico. Diretamente de Tóquio, o jogo do Brasil será transmitido às 04h, horário de Brasília, para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo Brasil de vôlei feminino?

Como a Globo não transmite o jogo do Brasil de vôlei feminino nesta quarta-feira, o canal pago Sportv 2 e o pay-per-view da federação VBTV são responsáveis por exibirem a partida de vôlei feminino contra Porto Rico às 4 horas da madrugada, para todo o país.

A Seleção Brasileira tem oito pontos com as vitórias contra Argentina, Peru e Bulgária no Pré-Olímpico. O treinador José Roberto Guimarães deverá escalar Roberta, Kisy, Gabi, Thaisa, Carol e a líbero Nyeme para o time titular.

Já Porto Rico tem uma vitória contra a Bélgica e duas derrotas diante da Turquia e Japão. O técnico Fernando Javier Morales Lopez vai usar Rivera, Ortiz, Santiago Cabrera, Vazquez Rivera, Abercrombie e Rojas.

Horário: 04h da manhã

Local: Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio

Onde assistir: Sportv 2, Globoplay e VBTV

Como está a classificação do grupo do Brasil?

Japão e Turquia estão empatados na classificação da chave brasileira com nove pontos cada, enquanto Brasil se mantém em terceiro lugar com um ponto a menos. A Seleção Feminina de Vôlei pertence ao grupo B no Pré-Olímpico de vôlei feminino com Argentina, Peru, Bulgária, Japão, Turquia, Bélgica e Porto Rico.

Bélgica, Argentina, Porto Rico correm por fora na disputa pelas duas vagas olímpicas, enquanto Bulgária e Peru praticamente não tem chances. O Pré-Olímpico divide 24 seleções em três grupos de oito cada, onde jogam entre si por turno único.

Sob o sistema de pontos corridos, cada vitória dá pontos para a seleção de vôlei, garantindo-lhe uma melhor posição na tabela e consequentemente a vantagem pela briga da liderança. Os dois primeiros da classificação avançam para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

1) Japão = 3 vitórias

2) Turquia = 3 vitórias

3) Brasil = 3 vitórias

4) Bélgica = 1 vitória e 2 derrotas

5) Argentina = 1 vitória e 2 derrotas

6) Porto Rico = 1 vitória e 2 derrotas

7) Bulgária = 3 derrotas

8) Peru = 3 derrotas

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira jogou três partidas do Pré-Olímpico e ganhou todas, contra Argentina, Peru e Bulgária em Tóquio, no Japão. Para carimbar o passaporte até os Jogos Olímpicos de Paris terá que vencer os outros quatro, incluindo contra a Turquia e Japão.

O Brasil caiu nas quartas de final da Liga das Nações este ano, para a China, mas ganhou o Sul-Americano de vôlei feminino.

Brasil 3 x 0 Argentina - 1ª rodada

Sábado, 16/09

Brasil 3 x 0 Peru - 2ª rodada

Domingo, 17/09

Brasil 3 x 2 Bulgária - 3ª rodada

Terça-feira, 19/09

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Quarta-feira, 20/09 às 4h (Sportv 2)

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Sexta-feira, 22/0 às 4h (Sportv 2)

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Sábado, 23/09 às 4h (Globo e Sportv 2)

Brasil x Japão - 7ª rodada

Domingo, 24/09 às 7h25 (Sportv 2)

