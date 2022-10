Final feminina de vôlei Brasil x Sérvia: assistir o Mundial online 2022

O Brasil enfrentará a Sérvia na final do Campeonato Mundial Feminino de Voleibol 2022 da FIVB. Aqui você encontrará todas as informações sobre este jogo, como quando, onde, a que horas e como assistir ao vivo

Brasil e Sérvia, os melhores times do torneio, disputarão hoje a grande final feminina do vôlei pelo Mundial de Voleibol 2022 da FIVB. Descubra aqui todas as informações que você deseja saber sobre este jogo, incluindo horário e como assistir online ao vivo.

Os brasileiros chegaram à sua primeira final em 12 anos ao vencer a Itália por 3 a 1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-19) nas semifinais nesta quinta-feira (14 de outubro).

A Sérvia, campeã de 2018, derrotou os campeões olímpicos de Tóquio 2020, Estados Unidos , na semifinal por 3 a 1 (25-21, 25-20, 17-25, 25-23) para garantir sua vaga na partida da medalha de ouro, com capitã Tijana Boskovic marcando 33 pontos.

Brasil x Sérvia horário

Brasil e Sérvia se enfrentarão em Apeldoorn, Holanda, neste sábado, 15 de outubro de 2022, às 15h (horário de Brasília), no que será a final feminina de vôlei no Campeonato Mundial Feminino de Voleibol 2022 da FIVB.

Vai assistir na tv? Veja as emissoras que vão transmitir o jogo de vôlei hoje.

Veja como assistir final feminina de vôlei online

Para assistir a final feminina de vôlei entre Brasil e Sérvia online e grátis, basta acessar ou baixar o app do Globoplay a partir das 15 horas (horário de Brasília). A plataforma exibe a programação da TV Globo ao vivo e não é necessário pagar para ter acesso.

O sistema retransmite a programação da emissora carioca de graça também para quem não é assinante. É só baixar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv, se inscrever com e-maiil ou, se preferir, entrar com o Facebook, Google ou conta na Apple para ter acesso completo.

1 – Acesse o aplicativo do GloboPlay ou o site pelo navegador. Clique no menu e, depois, na opção “Agora na TV”. Antes, lembre-se que você só pode acessar o produto com uma conta e se cadastrar.

2 – Depois, clique em “Assista agora” assim que o menu da programação completa entre os canais aparecer em sua tela. Assim, a opção de preencher com os dados vai aparecer. Digita o seu e-mail se já é cadastrado no site da Globo.

Se não é, opte por “cadastre-se” logo abaixo da palavra “entrar”. É só seguir as informações e pronto, você pode assistir a Globo pelo simples toque do seu celular!

Histórico do Brasil no Mundial

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino entra em quadra neste sábado para buscar o seu primeiro título do Mundial da modalidade. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o time tem três vices.

Esta, no entanto, é a quarta final que o time disputa. Em 1994, 2006 e 2010 ficou com a prata, enquanto em 2014 falhou e ficou apenas com o bronze, no terceiro lugar. Por isso, o elenco promete fazer de tudo para voltar da Holanda com a medalha de ouro no pescoço.

Para chegar até aqui, a equipe brasileira bateu o Japão nas quartas de final e depois a Itália, favorita na competição já que venceu o Campeonato Europeu e a Liga das Nações este ano. A Sérvia, do outro lado, venceu os Estados Unidos na semifinal.

