Final do Carioca 2022: onde assistir Flamengo x Fluminense vôlei feminino

Equipes disputam a final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Tem Fla-Flu no vôlei feminino! Quem será o campeão carioca 2022, Flamengo ou Fluminense? A decisão será na segunda-feira, 24 de outubro, com início às 21h (Horário de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. Saiba onde assistir Flamengo x Fluminense vôlei feminino hoje ao vivo por todo o país.

O Flamengo busca o 18º título do carioca enquanto o Fluminense quer o 27º na história.

Onde assistir jogo Flamengo x Fluminense vôlei feminino

O jogo do Flamengo e Fluminense de vôlei feminino hoje vai passar no Sportv 2, às 21h (horário de Brasília), para todo o território nacional nesta segunda-feira.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora na programação.

Para quem gosta de assistir online, é só entrar no GloboPlay, plataforma de streaming. Porém, é preciso ser assinante para ter acesso no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

+Com Grêmio de volta à elite, veja classificação da Série B do Brasileirão

Como funciona o Campeonato Carioca de vôlei?

Três equipes disputam o Campeonato Carioca de Vôlei Feminino em 2022. Sesc Flamengo, Fluminense e Tijuca Tênis Clube em apenas uma semana.

Na estreia, o Flamengo e o Fluminense ganharam do Tijuca por 3 sets a 0 em ambas as partidas. Isso significa que elas garantiram a classificação para a decisão da temporada carioca.

Durante a última sexta-feira, Flamengo e Fluminense se enfrentaram, mas o tricolor levou a melhor por 3 sets a 2 no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea. O Tijuca foi o único que não pontuou no Carioca e por isso sequer teve chances de chegar até a final.

Agora, Flamengo e Fluminense disputarão o título carioca no vôlei feminino.

+Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Onde comprar ingressos da final Carioca no vôlei?

Para quem está interessado em assistir à final do Carioca de Vôlei Feminino no estádio basta acessar o site do Guichê Web (www.guicheweb.com.br) para comprar o ingresso.

Porém, é importante ressaltar que a partida tem torcida única para o Flamengo. As aberturas dos portões serão às sete da noite, pelo horário de Brasília.

Os ingressos para as arquibancadas estão à venda por R$ 25,00 a inteira e R$ 12,50 a meia. Para comprar é necessário ter cadastro no site e aí obter o ticket.

Apresente o ingresso no Ginásio para assistir a partida na arquibancada.

+ Vazamento de House of the Dragon da spoiler de morte no último capítulo